Bill-Comeback ausgeschlossen? Jannik Kontalis macht Ansage

Zwischen Bill Kaulitz (36) und Jannik Kontalis (29) scheint endgültig Schluss zu sein. Nachdem die beiden in der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" für Schlagzeilen gesorgt und Fans einen Einblick in ihre Liaison gegeben hatten, sah sich Jannik mit einer regelrechten Hasswelle konfrontiert. Seitdem geht der Realitystar zunehmend auf Distanz zu dem Tokio Hotel-Sänger. In einer Instagram-Fragerunde möchte ein Follower nun wissen, ob er sich ein Liebes-Comeback mit Bill vorstellen könnte – vorausgesetzt, dieser würde sich entschuldigen. Janniks Antwort fällt eindeutig aus. "Nein. Hab die ganze Strategie dahinter durchschaut. Das war's für mich...", stellt er klar.

Außerdem verrät Jannik, dass ihm ein ausführliches Statement in seinem kostenpflichtigen Podcast geholfen habe, seine Sicht der Dinge darzulegen. "Es tut gut, einfach mal seine eigene Sichtweise zu erläutern. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille, merkt euch das", erklärt die Make Love, Fake Love-Bekanntheit. Auch vom aktuellen Gegenwind lässt er sich nach eigenen Worten nicht unterkriegen: "Hate ist aktuell kein Ausdruck. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Hate wie jetzt. Aber wen juckt's? In 100 Jahren kräht da kein Hahn mehr nach... Hasst mich, cancelt mich, es ist komplett scheißegal alles. Gibt mindestens genauso viele Menschen, die mich lieben und mir schöne Nachrichten schreiben."

Bereits in den Tagen zuvor hatte Jannik öffentlich gegen Bill ausgeteilt. In mehreren Instagram-Storys wandte er sich an seine Follower und fragte: "Was hab ich euch getan? Ihr kennt mich nicht, warum sagt ihr sowas?" Anschließend legte er nach und kritisierte den 36-Jährigen direkt: "Bill hingegen erzählt fast in jedem Podcast, wie viele Leute er gleichzeitig datet. Er hat sogar in der Netflix-Serie gesagt, dass er mit 40 Männern gleichzeitig schreibt, und das wird normalisiert und für schön empfunden. Und dann aber rumheulen, wenn man immer noch allein ist. Tut mir leid, ich kann's nicht ernst nehmen."

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RTL Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

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Imago Bill Kaulitz, Sänger

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Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles