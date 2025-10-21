Deutet Yonca Hagen mit diesem Post Date-Fail mit Jannik an?

Yonca Hagen hat in ihrer Instagram-Story mit einer Reihe von Posts die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich gezogen. Die Social-Media-Persönlichkeit zeigte zunächst das Buch "Scheißkerle", das sie mit einer spöttischen Bemerkung als Geschenk ihrer Mutter präsentierte. Auf eine Fanfrage hin, ob sie aktuell datet, antwortete Yonca: "Wenn der Richtige kommt, ja. Schaue aber jetzt mit großer Vorsicht darauf." Anschließend teilte sie ein Zitat mit den Worten: "Man kann andere nicht mies behandeln und sich dann als das Opfer hinstellen – das ist schlichtweg realitätsfern", gefolgt von der Aussage: "Wenn mir sowas nochmal passiert, werde ich asexuell." Die Storys sorgen nun für Spekulationen, dass sich diese Äußerungen auf den Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29) beziehen könnten.

Obwohl Yonca keine Namen nannte, mutmaßen viele ihrer Follower, dass diese Posts auf eine gescheiterte Datingphase mit Jannik hindeuten. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass zwischen den beiden mehr laufen könnte. Diese wurden durch gemeinsame öffentliche Auftritte befeuert. Doch das aktuelle Verhalten der beiden in den sozialen Medien deutet offenbar auf eine Distanzierung hin. Dass Yonca in ihrer Story andeutet, schlechte Erfahrungen gemacht zu haben, könnte darauf hindeuten, dass das Kapitel Jannik für sie abgeschlossen ist.

Erst kürzlich fiel auf, dass Yonca und Jannik sich gegenseitig auf Instagram entfolgt haben. Obwohl sie nie offiziell von einer Beziehung gesprochen hatten, waren gemeinsame Bilder und Storys Anzeichen für eine engere Bindung. Die plötzliche Ruhe in den sozialen Medien ließ bereits die Gerüchteküche brodeln. Beide scheinen nun eigene Wege zu gehen, und während Jannik sich aktuell nicht zu den Entwicklungen äußert, lässt Yonca durch ihre Posts eine klare Botschaft an ihre Follower verlauten: Vorsicht ist das neue Mantra.

Anzeige Anzeige

Instagram / yoncahagen Influencerin Yonca Hagen und Realitystar Jannik Kontalis, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yoncahagen Influencerin Yonca Hagen im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar