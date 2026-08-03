"Fake News": Jannik Kontalis' Podcast ist weiterhin abrufbar

Jetzt meldet sich Jannik Kontalis (29) persönlich zu der Aufregung um seinen Podcast zu Wort: Der Realitystar stellt klar, dass sein Format weiterhin ganz normal abrufbar ist – trotz der plötzlich verschwundenen Links auf seinem Profil. Reality-Experte Sanijel Jakimowski hatte das Fehlen der Verlinkungen bemerkt und öffentlich gemacht. In einem deutlichen Statement auf Instagram, das nun online kursiert, spricht Jannik nun Klartext. "Keine Ahnung, was das für Fake News sind, aber an alle, die denken, ich könnte den Podcast nicht weiterführen: Rahmt euch den Link doch bitte einfach ein", meint er deutlich versauert.

Auslöser der Spekulationen war, dass die gewohnten Verweise zu Janniks Enthüllungspodcast über Bill (36) und Tom Kaulitz (36) auf einmal nicht mehr auf seinem Profil zu finden waren. Sanijel hatte seine Community darauf aufmerksam gemacht, dass er die Links nicht mehr aufspüren könne, woraufhin in den Kommentaren sofort Theorien die Runde machten. Viele User vermuteten, dass Anwälte der Kaulitz-Brüder im Hintergrund aktiv geworden sein könnten und Jannik deshalb zurückrudern müsse. Diese Gerüchte weist der Podcaster nun jedoch entschieden zurück – sein Format sei nicht eingestellt worden, sondern weiterhin erreichbar.

Zuletzt hatte genau dieses rätselhafte Verschwinden der Verlinkungen bereits für Gesprächsstoff gesorgt. Vor allem in den sozialen Medien wurden die Spekulationen schnell persönlicher, weil viele Nutzer einen Zusammenhang mit den Kaulitz-Brüdern herstellten. Sanijel hatte die auffällige Änderung zuerst öffentlich thematisiert und damit eine Welle an Reaktionen ausgelöst. Nun steht fest: Der Podcast selbst ist weiterhin online. Im Mittelpunkt bleibt damit vor allem die Diskussion darüber, wie schnell aus einem verschwundenen Profil-Link neue Gerüchte entstehen können.

Anzeige Anzeige

Imago Jannik Kontalis bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova, Köln, 14.01.2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz, Giuliano Lorenzo Hediger und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA