"Beschämend und asozial": Leroy Leone rechnet mit Jannik ab

Neuer Ärger für Realitystar Jannik Kontalis (29): Der Bekannte aus dem Umfeld der Kaulitz-Zwillinge hat kürzlich einen Podcast veröffentlicht, in dem er über seine Zeit in diesem Kreis spricht. Das Besondere daran: Um die Folge überhaupt hören zu können, müssen Fans fünf Euro zahlen. Das sorgt für mächtig Gegenwind aus der Community. Auch Rapperin Nura (37) meldete sich öffentlich kritisch zu Wort – woraufhin Jannik ihr gegenüber mit "Leck meine Eier" reagierte. Dieser Kommentar rief nun den Comedian Leroy Leone (37) auf den Plan, der sich in einem Statement klar positionierte.

Leroy kritisiert in seinem Statement gleich zwei Dinge: Janniks Umgang mit Nura und seine Strategie, sich als Opfer zu inszenieren und dafür noch Geld zu verlangen. Auf Instagram wandte sich der Comedian direkt an seine Follower und schrieb: "Erst mal finde ich es unfassbar schlimm, dass ein Mann öffentlich zu einer Frau sagt, du kannst meine Eier lecken. Das zeigt doch genau das, was ich euch schon einmal gesagt habe. Dieser Mann hat zwei Gesichter. Für mich sagt ein einziger Satz wie dieser mehr über den Charakter eines Menschen aus als jede Podcastfolge, in der er versucht, sein Image zu retten." Zudem kritisiert er, dass Jannik einerseits behaupte, der Podcast sei für seine Community – diese aber gleichzeitig zur Kasse bitte: "Er stellt sich als Opfer hin, kritisiert alle anderen, aber bei sich selbst hat er natürlich keinen einzigen Fehler gefunden."

Leroy betont außerdem, dass er eigentlich gar nicht auf das Thema eingehen wollte. "Ehrlich gesagt, wäre ich niemals auf diese Thematik eingegangen, weil er genau das möchte, dass die Leute über ihn reden", erklärte er. Dennoch sah er sich zum Einschalten gezwungen: "Der einzige Grund, warum ich mich überhaupt dazu äußere, ist, dass er öffentlich zu einer Frau so etwas sagt. Das ist für mich nicht nur grenzwertig, sondern einfach beschämend und asozial. Bei solchen Themen werde ich niemals schweigen." Der Comedian, der auch als Schauspieler tätig ist, stellt dabei klar, dass er sehr wohl zwischen Satire und echter Beleidigung unterscheiden könne – und Janniks Kommentar für ihn eindeutig in die zweite Kategorie falle.

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Imago Leroy Leone bei der Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 4 im Kino International, Berlin, 29.03.2023

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Instagram / nura Nura, Rapperin