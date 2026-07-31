Nach Statement: Candy Crash spricht sich gegen Jannik aus

Dragqueen Candy Crash (33) hat sich öffentlich von Realitystar Jannik Kontalis (29) distanziert – und das auf deutliche Weise. Auslöser ist ein Streit, der sich rund um die Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" aufgebauscht hat: Jannik hatte auf Instagram gegen Bill (36) und Tom Kaulitz (36) ausgeteilt und dabei ein älteres Video von Candy eingeblendet, in dem sie ihn in Schutz genommen hatte. Jannik bekam nach Veröffentlichung der Show Hasskommentare wegen seines Auftritts – Candy sprang für ihn in die Bresche. Doch genau das ist ihr jetzt ein Dorn im Auge: Sie wirft Jannik vor, ihre damaligen Worte zu instrumentalisieren, um seinen Konflikt mit den Kaulitz-Brüdern zu befeuern.

In einem TikTok-Statement machte Candy ihrem Unmut Luft. "Ich finde es nicht gut, dass ich mit meinen Aussagen jetzt instrumentalisiert werde, um irgendeinen Punkt zu beweisen oder zu zeigen", erklärte sie dort. Zwar hielt sie an ihrer ursprünglichen Aussage fest – sie habe Jannik an einem Abend kennengelernt und er sei nett gewesen – doch sie betonte ebenso klar, dass sie ihn kaum kenne. Und vor allem: "Ich finde es nicht gut, dass ich jetzt instrumentalisiert werde mit meinen Worten gegen meine eigenen Freunde. Das ist nicht Sinn der Sache gewesen von diesem Video. Hätte ich das gewusst, hätte ich das auch so nicht gemacht." Abschließend stellte sie unmissverständlich klar: "Ich stehe zu meinen Freunden. Ich stehe zu den Leuten, die ich seit Jahren supporte."

Auch Bill und Tom mussten sich zuletzt einiges von Jannik anhören. In mehreren Instagram-Storys holte der Realitystar zum Rundumschlag aus und fragte: "Was hab ich euch getan? Ihr kennt mich nicht, warum sagt ihr so was?" Dabei zielte er vor allem auf den Tokio Hotel-Sänger ab. Jannik stichelte, Bill erzähle "fast in jedem Podcast", wie viele Leute er gleichzeitig date, und setzte nach: "Er hat sogar in der Netflix-Serie gesagt, dass er mit 40 Männern gleichzeitig schreibt, und das wird normalisiert und für schön empfunden. Und dann aber rumheulen, wenn man immer noch allein ist. Tut mir leid, ich kann's nicht ernst nehmen." Sowohl Bill als auch Tom haben sich bisher nicht zu Wort gemeldet und auf Janniks Anschuldigungen reagiert.

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Imago Candy Crash bei der Premiere von "Becoming Karl Lagerfeld" im Zoo Palast in Berlin

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Imago Jannik Kontalis bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova, Köln, 14.01.2026

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast, Berlin