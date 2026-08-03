Enthüllungspodcast: Gerda Lewis stichelt gegen Ex Jannik

Zwischen Gerda Lewis (33) und Jannik Kontalis (29) haben sich die Wogen nie geglättet: In ihrer Instagram-Story reagierte die Influencerin jetzt auf die Frage, ob sie Janniks neuen Podcast höre, und teilte dabei deutlich aus. Der Ex von Gerda hatte den kostenpflichtigen Podcast vor Kurzem veröffentlicht, nachdem es zuletzt Wirbel um seine Verbindung zu Bill Kaulitz (36) gegeben hatte. Wer reinhören will, muss fünf Euro bezahlen. Gerda machte daraus in ihrer Fragerunde kein Geheimnis und schrieb knapp: "Ja and he overpromised and underdelivered. Lg. Gina." Auf Deutsch bedeutet das: Er habe zu viel versprochen und am Ende zu wenig geliefert. Damit sorgt die Influencerin nun ausgerechnet auf Instagram für Zoff um das neue Format ihres Ex-Freundes.

Hintergrund der aktuellen Spitze ist, dass Jannik mit dem Podcast offenbar seinen Frust loswerden wollte. Zuvor hatte es nach der Ausstrahlung der neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" Schlagzeilen um ihn und Bill Kaulitz gegeben. Gerda nutzte ihre Fragerunde aber nicht nur für den kleinen Seitenhieb gegen Jannik, sondern sprach auch über ihre eigene Zukunft im TV. Auf die Frage nach einem möglichen Comeback erklärte sie offen, dass sie es "nie gänzlich ausgeschlossen" habe, bislang aber keine wirkliche Lust darauf hatte. Realityformate seien immer mit einem Risiko verbunden, weil so viele Menschen über einen urteilen würden. Außerdem könne man nie selbst entscheiden, was am Ende gezeigt werde. Gerda schrieb weiter, dass es mental viel mit einem mache, mit Problemen oder Traumata konfrontiert zu werden.

Gerda und Jannik waren vor einigen Jahren ein Paar, gingen aber längst wieder getrennte Wege. Die Social-Media-Bekanntheit spricht immer wieder offen darüber, wie wichtig ihr heute Ruhe und mentale Stabilität sind. Genau deshalb scheint sie mit einem möglichen Schritt zurück ins Reality-TV sehr bewusst umzugehen. Persönliche Einblicke gibt sie ihren Followern vor allem über Instagram, wo sie Fragen direkt beantwortet und auch private Gedanken teilt. Dass ausgerechnet dort nun ein Kommentar zu Janniks Podcast fiel, macht deutlich, dass ihre gemeinsame Vergangenheit für viele Fans noch immer ein Thema ist.

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Getty Images Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024

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Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

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Getty Images Gerda Lewis, Mai 2023