Nach Job-Aus bei RTL: Simon Beeck findet deutliche Worte

Simon Beeck (46) hat sich in seiner letzten Sendung bei RTL offen über seinen bevorstehenden Abgang geäußert. Der 46-Jährige moderierte zuletzt die Morgenformate "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" – doch damit ist nun Schluss. Mit einem vielsagenden Kommentar verabschiedete er sich live vor der Kamera. "Auch andere Sender haben schöne Sendungen", ließ er seine Zuschauer wissen. Gleichzeitig machte er keinen Hehl daraus, dass sein Abgang kein freiwilliger war und er gerne weitergemacht hätte. Mit einem Augenzwinkern ergänzte er jedoch: "Es kann auch schön sein, wenn der Wecker nicht um 2.40 Uhr klingelt, das ist auch wahr."

Nach seiner letzten Sendung meldete sich Simon dann auch auf Instagram zu Wort. Das Aus habe ihn "nicht unvorbereitet" getroffen – bereits seit Anfang Januar sei ihm klar gewesen, dass RTL die Sendungen einstellt. Als Grund nannte er "wirtschaftliche Gründe", betonte aber auch stolz: "Obwohl sie so erfolgreich war wie noch nie." Trotzdem zeigte er Verständnis: "Da muss man das akzeptieren. Das ist normal in der Branche [...]. Sendungen kommen, Sendungen gehen, gilt auch für Moderatoren." Besonders gerührt zeigte sich der Moderator von der Resonanz seiner Fans – über 500 Nachrichten erreichten ihn nach der letzten Sendung. "Das war sehr süß, das hat mich sehr gefreut", schwärmte er. Um seine berufliche Zukunft macht er sich keine Sorgen: "Ich bin ein grundpositiver Mensch. Ich habe in meinem Leben immer die Erfahrung gemacht, wenn Dinge passieren, dann ist das für irgendwas gut."

Vom Bildschirm verschwindet Simon damit nicht vollständig – seine Stimme bleibt weiterhin bei 1Live und der RTLZWEI-Datingshow Love Island zu hören. Gemeinsam mit ihm verlor auch seine Kollegin Angela Finger-Erben (46) ihren Job bei den Morgenformaten. Beide sind nicht Teil des neuen Moderationsteams von "Deutschland am Morgen", dem Nachfolgeformat, das RTL in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender ntv an den Start bringt. Ein Großteil des bisherigen Teams bleibt jedoch an Bord. Simon wurde 1980 in Görlitz geboren und ist seit 2022 festes Gesicht der Morgenformate bei RTL gewesen.

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Getty Images Simon Beeck, Moderator

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Getty Images Simon Beeck, Moderator

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Getty Images Angela Finger-Erben, Moderatorin

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