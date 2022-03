Würde er gerne mal die Rollen tauschen? Simon Beeck (42) ist aus dem Love Island-Kosmos kaum mehr wegzudenken: Bereits seit fünf Staffeln leiht der Radioprofi dem Flirtformat seinen Wortwitz und seine Stimme – und nimmt dabei gerne mal die Islander auf die Schippe. In anderen Sendungen steht der 42-Jährige auch vor der Kamera – könnte er sich das auf der Liebesinsel ebenfalls vorstellen?

"Für 'Love Island' muss ich ganz klar sagen, dass unser TV-Baby bei Sylvie Meis (43) in den allerbesten manikürten Händen ist", lachte Simon im Gespräch mit Promiflash. Seiner Kollegin werde er den Job auf der Liebesinsel daher auf keinen Fall streitig machen. "Sylvie ist wirklich eine tolle Bereicherung für die Show und zusammen haben wir sehr viel Spaß. Nicht nur am Set bei der Arbeit", freute er sich.

In einem ganz anderen Umfeld wird Simon allerdings im April als Moderator in Erscheinung treten: Denn nach dem Aus der Morningshow "Guten Morgen Deutschland" wird der gebürtige Sachse nach Ostern auf diesem Sendeplatz zu sehen sein. "Ich übernehme dann unter anderem die Moderation der Morgensendung 'Punkt 6' und freue mich sehr auf alles, was da in Zukunft passieren wird", berichtete er.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Severin Schweiger Sylvie Meis beim "Love Island"-Kampagnen-Dreh

Anzeige

RTLZWEI / Severin Schweiger Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige

Instagram / simonbeeck Simon Beeck, Radio-Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de