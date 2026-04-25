Vintage statt neu: Hailey Bieber begeistert bei Time100-Gala

Von Coachella direkt auf den roten Teppich: Hailey Bieber (29) hat beim Time 100 Gala-Abend in New York City für einen echten Hingucker gesorgt. Das Model und Gründerin der Beautymarke Rhode erschien bei dem glamourösen Event, das bereits zum 20. Mal stattfand, in einem silbrig schimmernden Vintagekleid von Calvin Klein. Das Kleid überzeugte mit einer figurbetonenden Silhouette, einer Balconette-Korsage und einem transparenten Spitzenoverlay mit Blumenmuster. Auf dem Teppich traf Hailey unter anderem auf Schauspielerin Dakota Johnson (36) und Sängerin Keke Palmer (32).

Mit ihrem Vintage-Look setzt Hailey auf einen Trend, der bereits seit einigen Monaten die sozialen Medien dominiert. Das Kleid der Frau von Justin Bieber (32) erinnert an Carolyn Bessette-Kennedy. Die Ehefrau von John F. Kennedy Jr. (†38) erlangte zuletzt durch die Serie "Love Story" posthume Berühmtheit. In der Erfolgsserie von Produzent Ryan Murphy (60) wird ihre Liebesgeschichte mit dem Spross des Kennedy-Clans erzählt, die im Jahr 1999 mit einem Flugzeugabsturz ein tragisches Ende fand. Insbesondere der Stil der Publizistin, die viele Jahre für Calvin Klein arbeitete, inspirierte schon nach der Bekanntgabe der Serie eine Reihe neuer Vintage-Trends.

Hailey lässt sich zwar gern von großen Persönlichkeiten vor ihr inspirieren, jedoch gilt sie auch selbst als Trendsetterin. Mit ihrer Beautymarke Rhode setzte sie in den vergangenen Jahren neue Standards in der Kosmetikbranche. Erst 2022 gegründet, erzielte sie schnell große Erfolge – 2025 verkaufte sie ihre Anteile schließlich für eine Milliarde Dollar. Hier findet sich auch die Verbindung zwischen Carolyn und Hailey wieder: Schauspielerin Sarah Pidgeon, die Bessette-Kennedy in der Serie "Love Story" verkörpert, war zuletzt das Gesicht einer Rhode-Kampagne.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Time100 Gala 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York

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Getty Images Hailey Bieber bei der Time100 Gala 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York

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Getty Images John F. Kennedy Jr. mit seiner Frau Carolyn, 1998