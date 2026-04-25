Wechselmodell: Anne Wünsche machte sich Sorgen um Sohn (3)

Seit ihrem Umzug nach Mallorca pendelt Anne Wünsches (34) Sohn Sávio zwischen ihr und seinem Vater Karim El Kammouchi (37) im Wechselmodell hin und her – und das bedeutet für den Dreijährigen längere Phasen ohne seine Mama. Im Promiflash-Interview spricht die Influencerin jetzt offen darüber, dass ihr das anfangs durchaus Sorgen gemacht hat. Die Social-Media-Bekanntheit erklärt, dass der kleine Sávio diese langen Trennungszeiten schlicht nicht gewohnt war und genau das habe ihr zu Beginn Kopfzerbrechen bereitet.

Doch die Sorgen haben sich offenbar in Luft aufgelöst. "Die ersten zwei Wochen waren für ihn ein absolutes Abenteuer, da er mit seinem Papa nach München gefahren ist, um seinen Opa zu besuchen. Es gab also viel Action und Spaß – das hat mir die Zeit auch um einiges erleichtert, weil ich wusste, dass es ihm gut geht", erklärt Anne gegenüber Promiflash. Außerdem betont sie, dass die beiden stets in Kontakt geblieben seien und sie Sávio im Zweifel auch früher zurückgeholt hätte: "Hätte es Probleme gegeben, hätte ich Sávio auch zurücknehmen können."

Auch Tochter Juna lebt im Wechsel bei Anne. Hauptsächlich wohnt sie bei ihrem Papa Henning Merten (35). Im Gespräch mit Promiflash Anfang der Woche verriet sie, wie sie mit ihren Kindern Kontakt hält: "Mit Juna stehe ich über WhatsApp in Kontakt und hole sie kommenden Freitag, übers Wochenende, zu mir. Dafür fliege ich extra zurück nach Berlin." Den Kontakt zu Sávio regelte sie demnach meist über Karim. "Mit ihm stehe ich nicht im direkten Kontakt, aber dafür fast täglich über den Papa. Wir sind da im sehr guten Austausch und schicken uns gegenseitig viele News, Bilder und Videos vom Kleinen", erklärte Anne.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Familie, August 2024

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026