Baby Nummer zwei: Moderator Simon Beeck wird wieder Papa!

Simon Beeck (43) erweitert seine Familie. Mit seiner Stimme wurde der Moderator bei den meisten Reality-Fans zum Kult. Unter anderem unterhielt er die Love Island-Zuschauer mit seinen lustigen Kommentaren. Aber auch im Netz begeistert er seine Follower – und das vor allem mit niedlichem Familien-Content. Denn Simon ist stolzer Papa eines Sohnes! Und jetzt gibt es süße News: Mit Gattin Dani erwartet er wieder Nachwuchs.

Bei Instagram teilt Simon ein paar Eindrücke aus seinem Familienurlaub, die vor allem eine Gruppe Affen vor seinem Hotelfenster zeigt. Dabei ist aber auch ein Foto, auf dem nur die Schatten seiner Liebsten auf einer Holzwand zu sehen sind – und der Babybauch seiner Partnerin ist deutlich zu erkennen. In der Beschreibung verkündet der 43-Jährige dann die süße Neuigkeit: "Warum die Band jeden Morgen vor unserem Badezimmerfenster rumhing? Es gab wohl was zu sehen: unser letzter Urlaub zu dritt!" Reichlich Fans drücken den Gefällt-mir-Button und beweisen so, wie sehr sie sich für die beiden freuen.

Simon und seine Dani heirateten schon im August 2019. Die Flitterwochen fielen bei dem Paar aber anders aus als gedacht. Denn zu der Zeit waren die Dreharbeiten von "Love Island" schon im vollen Gange. Das machte dem Paar aber gar nichts aus. Simon fand es eher passend, wie er RTL 2 verriet: "Ich verbringe quasi meine Flitterwochen auf 'Love Island'. Hat auch noch keiner gemacht."

