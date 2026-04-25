So unterstützt Timothy Bianca Heinicke während "Let's Dance"

Bianca Heinicke (33) erlebt derzeit ein echtes Gefühlsfeuerwerk auf dem Let's Dance-Parkett: Vor zwei Wochen schien ihr Tanzabenteuer schon beendet, doch nach dem verletzungsbedingten Aus von Esther Schweins (56) durfte die Influencerin zurückkehren und legte beim Comeback mit Tanzpartner Zsolt direkt starke 24 Punkte hin. Im Gespräch mit RTL zeigt sich Bianca extrem dankbar für ihre zweite Chance in der Show und schwärmt von der besonderen Verbindung zu Profitänzer Zsolt, der sie regelmäßig übers Parkett wirbelt. Trotzdem ist es ein anderer Mann, der sie durch diese turbulente Zeit zwar nicht körperlich, aber emotional trägt: ihr Freund Timothy Hill (31).

Timothy sei für Bianca sowohl beruflich als auch privat eine wichtige Stütze – gerade in einer Zeit, in der Job und Familie viel verlangen. "Er unterstützt mich, weil er sich das für mich wünscht, dass ich diese Erfahrung machen und daran wachsen kann", so Bianca. Auch Timothy selbst kam bei dem Gespräch per Telefon zu Wort – und gab zu, dass er vor den Shows ganz besonders mitfiebert: "Ich glaube, ich bin nervöser als sie. Ich habe schon heute früh gedacht: 'Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme mit meinem Herzchen'." Und weiter: "Natürlich bin ich total stolz. Ich glaube, ich habe meine Frau noch nie so tanzen sehen und auch bisher bei keinem Projekt, bei dem ich sie unterstützt habe, so begeistert und strahlend gesehen. Dementsprechend ist das auch für mich mit ihr eine einzigartige und schöne Zeit."

Seit 2022 sind Bianca und Timothy ein Paar. Der Lifecoach ist nicht nur ihr Partner im Privaten, sondern auch ihr Manager. Am heutigen Freitagabend (24. April) steht für Bianca schon die siebte "Let's Dance"-Show an – dann tanzt sie gemeinsam mit Zsolt einen anspruchsvollen Charleston zum Song "Dick & Doof", live auf RTL ab 20:15 Uhr. Die Chemie zwischen ihr und ihrem Tanzpartner sei dabei ein besonderer Faktor, wie sie betont: "Was mich und Zsolt als Tanzteam ausmacht, ist, dass wir uns auch auf privater Ebene super gut verstehen."

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Imago Influencerin Bianca Heinicke und Timothy Hill bei der zweiten Liveshow von "Let’s Dance" im Coloneum in Köln, März 2026

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Getty Images Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke, Tanzpaar

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Imago Timothy Hill und Influencerin Bianca Heinicke im August 2025 in Berlin

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