Notfall: Moderator Simon Beeck befürchtet Blutvergiftung!

Ihm geht es schlecht. Simon Beecks (44) Stimme ist aus den deutschen Medien nicht wegzudenken. Vor allem als Sprecher bei Love Island hat der Moderator viele Fans gewonnen, im Radio bei 1Live hören ihm Millionen von Menschen zu. Seit 2022 kann man ihn auch im RTL Frühstücksfernsehen sehen. Aktuell kann er allerdings keinem seiner Jobs nachgehen: Simon hat wahrscheinlich eine Blutvergiftung!

In einem Interview mit RTL berichtet der Sprecher von seinem beängstigenden Wochenende. Er habe sich eine kleine Schnittwunde an der Hand zugezogen, die eigentlich harmlos schien. Doch dann sei es ihm immer schlechter gegangen. "Ich habe Samstagmittag plötzlich heftigsten Schüttelfrost und Gliederschmerzen bekommen", beschreibt Simon seinen körperlichen Zustand. In der Notaufnahme habe man seinen Arm mit Verdacht auf Blutvergiftung eingegipst, damit sich die Entzündung nicht ausbreiten kann. Der Moderator weiß, wie ernst eine Sepsis ist. "Im schlimmsten Fall kann das lebensgefährlich sein", warnt er seine Fans.

Auf Instagram zeigt Simon sich wie gewohnt zu Scherzen aufgelegt. "'Schönes' Wochenende! Der vielleicht absurdeste Gips meines Lebens", schreibt er zu einem Selfie mit seinem bandagierten Arm. Fernseh- und Radiokollegen wie Jan Köppen (40), Freddie Schürheck und Annett Möller (45) fühlen mit Simon und wünschen ihm gute Besserung in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / simonbeeck Simon Beeck im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Simon Beeck, Moderator

Anzeige

Instagram / simonbeeck Simon Beeck, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de