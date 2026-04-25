"Gemischtes Hack" ist weltweit zweitmeistgestreamter Podcast

Taylor Swift (36) bricht bei Spotify alle Rekorde – und an der Seite der Popqueen mischen auch zwei deutsche Comedystars ganz vorne mit: Felix Lobrecht (37) und Tommi Schmitt (37) landen mit ihrem Podcast "Gemischtes Hack" auf Platz zwei der weltweit beliebtesten Shows. Das geht aus einer neuen Auswertung des Streamingdienstes hervor, die die meistgestreamten Künstler, Songs, Alben, Podcasts und Hörbücher seit Gründung der Plattform listet.

Für den unglaublichen Support ihrer Community zeigen sich Tommi und Felix überaus dankbar. "Äh. Wat?! Haben soeben diese Info von den Spotify-Schweden bekommen: Weltweit zweitmeistgestreamter Podcast aller Zeiten. Hä. Danke an alle", wendet sich Tommi auf Instagram an die Fans. Und auch der Comedian ist vollkommen fasziniert von ihrem Erfolg: "Gemischtes Hack ist einfach der zweitmeistgestreamte Podcast der Welt (!) auf Spotify. Völlig krass." Neben dem Dank "an alle Hackenden" verliert er auch noch ein paar rührende Worte über die Beziehung zu seinem langjährigen Kollegen und mittlerweile Freund. "Und das Beste ist: Tommi Schmitt und ich sind nicht nur nach wie vor cool miteinander, sondern besser befreundet denn je in all these years. Der Podcast macht noch genau so viel Spaß wie am Anfang. Ehrlich gesagt sogar mehr!", freut sich Felix.

Auch für weitere deutsche Podcasts lohnt sich ein Blick auf die Chart-Liste: Neben "Gemischtes Hack" auf Platz zwei schaffte es mit "Fest & Flauschig" von Jan Böhmermann (45) und Olli Schulz (52) ein weiteres deutsches Format in die weltweiten Top Ten – das Duo landet auf Platz sieben. "Mordlust" von Paulina Krasa und Laura Wohlers schafft es auf Platz 17, "Baywatch Berlin" von Klaas Heufer-Umlauf (42), Thomas Schmitt und Jakob Lundt (39) belegt den 18. Platz und "Hobbylos" von und mit Rezo (33) und Julien Bam (37) verewigt sich auf Platz 19.

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Spotify DACH Podcast-Cover "Gemischtes Hack" mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt

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Instagram / tommischmitt Tommi Schmitt, Journalist, Podcaster, Moderator

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Instagram / tommischmitt Tommi Schmitt und Felix Lobrecht mit ihren 1Live Kronen