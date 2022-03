Ist die Sendung für ihn auserzählt? Simon Beeck (42) verzückte in den vergangenen vier Staffeln von Love Island die Zuschauer: Mit seinen witzigen Kommentaren begleitet der Sprecher das Geschehen auf der Liebesinsel und nimmt die Kandidaten der Kuppelshow dabei gerne mal aufs Korn. Auch wenn die Teilnehmer andere sind, bleiben die Abläufe Jahr für Jahr dieselben. Simon verriet Promiflash jetzt, wieso er sich trotzdem nicht langweilt!

"Ich sitze auf Teneriffa auf meiner Sonnenliege und schaue Menschen in viel zu bunten Klamotten dabei zu, wie sie sich näherkommen", lachte Simon im Gespräch mit Promiflash. Dabei könne niemals Langeweile aufkommen, versicherte die beliebte TV-Stimme. Zumal er ein Herz für Trash-TV habe: "Ich komme bei all dem, was auf unserer Liebesinsel passiert, aus dem Lachen manchmal gar nicht mehr raus!" Er freue sich darüber, dass so viele Zuschauer seine Begeisterung für die Show teilen.

Denn "Love Island" habe sein Leben durchaus bereichert, berichtete Simon: "Morgens hänge ich am Pool oder Meer ab und abends werden zum Sonnenuntergang Tapas gegessen. Da gibt es natürlich Schlimmeres." Außerdem sei die Produktions-Crew inzwischen zu einer Art Familie geworden: "Wenn man sich so oft und lang im Jahr sieht, entstehen im Team natürlich auch tolle neue Freundschaften."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Die neue "Love Island"-Villa

Anzeige

Instagram / simonbeeck Simon Beeck, "Love Island"-Stimme

Anzeige

RTLZWEI / Severin Schweiger Sylvie Meis beim "Love Island"-Kampagnen-Dreh

Anzeige

Überrascht es euch, dass Simon auch nach so vielen Staffel noch für die Show brennt? Ja, schon etwas... Nein, das ist doch ein absoluter Traumjob! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de