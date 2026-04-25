Immer für Kate da: Das sind die Freundinnen der Prinzessin

Prinzessin Kate (44) ist nicht nur eines der höchsten Mitglieder der königlichen Familie, sondern hat auch einen engen Freundeskreis, der sie schon seit vielen Jahren begleitet. Zu den treuesten Wegbegleiterinnen der Prinzessin von Wales gehören einige Upper-Class-Damen aus dem britischen High-Society-Umfeld. Besonders bemerkenswert ist, dass Kate bis heute auch Freundschaften aus ihrer Jugendzeit pflegt, also Menschen, die sie noch aus der Zeit vor ihrer Ehe mit Prinz William (43) kennen.

Darunter sind unter anderem Jugendfreundinnen, die sie bereits aus ihrer Schulzeit oder aus ihrer Studienzeit an der Universität St. Andrews kennt, wo sie auch William begegnete. Diese langjährigen Freundschaften gelten als besonders wichtig für Kate, da sie ihr ein Umfeld bieten, das unabhängig von ihren royalen Pflichten besteht. Laut einem Instagram-Beitrag von Bunte sind diese drei Frauen besonders wichtig für Kate: Mit Emilia Jardine-Paterson ist sie schon seit 20 Jahren befreundet. Sie kennen sich aus ihrer Zeit am Marlborough College (1996 bis 2000) und studierten gemeinsam an der St. Andrews University. Sie standen sich auch während der kurzen Trennung von William 2007 nah. Sie ist außerdem die Patentante von Prinz George (12), wie Gala berichtet.

Lady Laura Meade ist die Frau von James Meade, der einer der besten Freunde von William ist. Das Paar lebt in unmittelbarer Nähe von Anmer Hall, einem frühen Sitz der Wales. Am Rande eines Polo-Spiels verbrachten Laura und Kate mit ihren Kindern einen Spielenachmittag. James steht Kate ebenfalls nahe: Auch er war für Kate während der kurzen Trennung von William da, wie Medien berichten. Von Prinzessin Charlotte (10) ist er auch der Patenonkel. Eine weitere, wichtige Frau in Kates Leben ist die Cousine von William: Sarah Tindall. Sie sind beide Mütter innerhalb der royalen Familie und stehen in der Öffentlichkeit. Sie beide kennen den Druck, den das mit sich bringen kann.

Kate selbst hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr familiäre und freundschaftliche Bindungen sind. Die Prinzessin von Wales ist seit 2011 mit William verheiratet und Mutter vom Thronfolger Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis (8). Dass sie trotz ihrer exponierten Stellung im Königshaus engen Kontakt zu Freundinnen und Weggefährtinnen aus früheren Lebensphasen hält, gilt als ein wichtiger Anker in ihrem Leben.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Zara Tindall, britische Royal, Rechts: Emilia Jardine-Paterson, beste Freundin von Herzogin Kate

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Getty Images Emilia Jardine-Paterson, beste Freundin von Herzogin Kate

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Getty Images Zara Tindall, britische Royal

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate auf dem Balkon des Buckingham Palace, Juni 2025