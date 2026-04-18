Kein Morgenmagazin mehr: Das Aus für Angela Finger-Erben

RTL macht Schluss mit seinen langjährigen Morgenformaten: Zum 4. Mai 2026 werden "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" eingestellt. Als Nachfolger startet das neue Nachrichtenmagazin "Deutschland am Morgen", das in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender ntv produziert wird. Der Großteil des bisherigen Moderationsteams bleibt an Bord – darunter Sabrina Ilski, Jörg Boecker, Sibylle Scharr und Jan Malte Andresen (53) sowie Sarah Oswald und Daniel Fischer. Für Angela Finger-Erben (46) und Simon Beeck (46) hingegen ist im neuen Konzept kein Platz mehr vorgesehen. Eine RTL-Sprecherin bestätigte gegenüber der Abendzeitung: "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir bestätigen, dass Angela Finger-Erben und Simon Beeck nicht Teil des Moderationsteams von 'Deutschland am Morgen' sein werden."

Ob die beiden dem Sender langfristig erhalten bleiben, ist noch offen. RTL teilte lediglich mit, dass man über "mögliche weitere Planungen" zu gegebener Zeit informieren werde. Auf Instagram meldeten sich beide zeitnah zu Wort. Angela gratulierte ihren Kollegen mit den Worten: "Glückwunsch an die ganzen Teams. Es sind ganz tolle Kollegen. Viel Glück und ich werde euch natürlich gucken. Das wird cool." Simon bedankte sich unterdessen bei seinen Fans für den Zuspruch: "Danke für eure ganzen lieben Nachrichten gerade. Das ist sehr süß! Ich fühle mich sehr wertgeschätzt." Unter den Posts der Moderatoren häufen sich derweil kritische Reaktionen von Zuschauern. "Angela und Daniel waren die besten Moderatoren für die Sendung, so eine lustige Leichtigkeit bringt sonst niemand rüber", schrieb ein Fan. Einige kündigten sogar an, den Sender künftig zu meiden: "Schaue ich dann nicht mehr… ohne Angela…"

Komplett von der Bildfläche verschwinden werden die beiden aber nicht. Angela ist bei RTL weiterhin als Moderatorin des Formats "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" im Einsatz. Simon ist dem Sender ebenfalls treu geblieben und ist als Stimme in verschiedenen Realityformaten wie Love Island oder dem Dschungelcamp präsent. Mit dem Ende der "Punkt"-Sendungen geht für beide aber eine lange Ära im täglichen Live-Programm zu Ende. Angela, die 1980 in Deutschland geboren wurde, hatte sich über Jahre hinweg als festes Gesicht des RTL-Morgens etabliert.

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Getty Images Angela Finger-Erben, TV-Star

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Getty Images Simon Beeck, Moderator

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Getty Images Angela Finger-Erben im September 2021