Ist sie vergeben? Yeliz Koc klärt ihren Beziehungsstatus auf

Ist Yeliz Koc (32) derzeit vergeben? Diese Frage dürfte so manchen Fan der TV-Bekanntheit beschäftigen – jetzt hat sie selbst für Klarheit gesorgt. In einer Fragerunde auf Instagram stellte sich die Influencerin den neugierigen Fragen ihrer Follower und sprach dabei ganz offen über ihr Liebesleben. Ihr letzter öffentlicher Beziehungsstatus war mit Reality-TV-Kollege Jannik Kontalis (29), von dem sie sich nach einem gemeinsamen Ausflug nach Paris getrennt hatte. Seitdem galt Yeliz offiziell als Single.

Daran hat sich bis heute nichts geändert – und das anscheinend aus gutem Grund. "Aktuell bin ich sehr glücklich Single", schrieb die Social-Media-Bekanntheit in ihrer Story. Eine neue Liebe schließt sie jedoch nicht grundsätzlich aus. Dafür müsse allerdings der Richtige kommen: "Da muss schon der eine kommen, dass ich meine Meinung ändere", betonte sie.

Mit Jannik zeigte sie sich nach der Trennung von ihrem Ex und Vater ihrer Tochter Jimi Blue Ochsenknecht (34) erstmals wieder öffentlich verliebt. Auf Social Media gab sie dabei auch intime Einblicke in ihren Alltag als Mutter und Realitystar. Dass sie ihr Privatleben trotzdem ein Stück weit schützt und neue Partner offenbar mit Bedacht auswählt, betont Yeliz immer wieder in Interviews und auf ihren Kanälen. Ihre Follower bekommen so regelmäßig mit, wie wichtig ihr ein harmonisches Umfeld und Stabilität im engsten Kreis sind.

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, August 2025

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Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars

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Sky / B 28 / Stefanie Schumacher Yeliz Koc in der Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"