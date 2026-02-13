Flamingo ohne Schnabel: Yeliz Koc holt sich Tochter-Tattoo

Reality-TV-Star Yeliz Koc (32) hat ihre Sammlung an Tattoos erweitert – und eines davon hat eine ganz besondere Bedeutung. Auf Instagram präsentierte sie ihren Fans stolz zwei neue Tätowierungen, darunter ein Kunstwerk, das ihre kleine Tochter Snow gezeichnet hat. Das Motiv zeigt einen bunten Flamingo, allerdings ohne Schnabel. Diesen hat Yeliz Mutter nachträglich hinzugefügt, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet. Noch sei sie sich aber nicht sicher, ob sie den Schnabel ebenfalls stechen lassen wolle.

In ihrer Story zeigte die Influencerin sowohl die Originalzeichnung von Snow als auch das fertige Tattoo dazu. Die Zeichnung sorgt mit ihren strahlenden Farben und der kindlichen Schlichtheit für Begeisterung unter ihren Followern. Dass Yeliz sich nun das Kunstwerk ihrer Tochter für immer auf der Haut verewigen ließ, scheint nicht nur sie, sondern auch ihre Fans zu rühren. Zusätzlich ließ sich die TV-Persönlichkeit ein weiteres, bislang unbekanntes Tattoo stechen.

Yeliz, die nicht nur durch Reality-TV-Formate, sondern auch als Social-Media-Star bekannt ist, lässt ihre Community regelmäßig an ihrem Leben und dem ihrer Tochter Snow teilhaben. Für die junge Mutter hat Familie stets einen hohen Stellenwert, was sich auch in ihrer Wahl der Tattoos widerspiegelt. Die kleine Künstlerin Snow ist das einzige Kind von Yeliz und hat ihre Mama mit der Zeichnung offensichtlich nachhaltig beeindruckt. Snow bleibt zwar weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, doch solche liebevollen Gesten zeigen immer wieder, wie eng die Bindung zwischen Mutter und Tochter ist.

RTl Yeliz Koc bei "Prominent getrennt"

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc zeigt das neue Tattoo vom Bild ihrer Tochter.

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc