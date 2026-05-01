Halsblockade: Kathi Wagener teilt Update zu Baby Emilio

Katharina Wagener (31) war mit ihrem Baby Emilio beim Osteopathen – und der Termin hat einige Erkenntnisse gebracht. Auf Instagram teilte die Realitystar mit ihren Followern, was bei der Untersuchung herausgekommen ist: "Der Termin beim Osteopathen war wirklich superspannend und hat uns total weitergeholfen", schrieb sie. Emilio habe eine kleine Blockade im Halsbereich gehabt, weshalb er seinen Kopf immer bevorzugt auf eine Seite gelegt habe. Zusätzlich sei der kleine Junge im Bauchraum ziemlich verspannt.

Diese Verspannungen haben laut Katharina auch Konsequenzen für den Alltag mit Emilio. So erkläre das, warum ihm das sogenannte Großmachen oft schwerfalle. Es klappe zwar, koste ihn aber deutlich mehr Kraft als normal. Darüber hinaus habe die Untersuchung noch eine weitere mögliche Ursache für Beschwerden ans Licht gebracht: "Wir haben dann auch geschaut, ob es eventuell an Unverträglichkeiten liegen könnte. Dabei kam heraus, dass er wohl auf Zucker reagiert", so die Influencerin. Sie wolle nun ihren eigenen Zuckerkonsum reduzieren und das Ganze zunächst beobachten. Am Ende ihres Posts wandte sich Katharina mit einer Frage direkt an ihre Community und wollte wissen, ob andere Mütter ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Katharina wurde am 15. April 1995 geboren und ist durch ihr Auftreten im Reality-TV sowie ihre Präsenz in den sozialen Medien bekannt geworden. Seit der Geburt von Emilio gibt die Influencerin ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mama und teilt dabei sowohl schöne Momente als auch Herausforderungen offen mit ihrer Community.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener mit ihrem Baby Emilio, April 2026

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Baby, April 2026

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, September 2025