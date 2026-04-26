Darum zog Kathi Wagener nach Geburt ihres Babys zu Papa

Katharina Wagener (31) ist frisch Mama geworden – und sie macht keinen Hehl daraus, wie herausfordernd die ersten Tage nach der Geburt für sie waren. In einem offenherzigen Instagram-Post, den sie jetzt veröffentlichte, schildert die Reality-Bekanntheit offen ihre Gefühle rund um den Moment, als sie mit ihrem Neugeborenen das Krankenhaus verlassen durfte. Denn statt Vorfreude auf das neue Leben als Mama überwältigte sie vor allem eines: die Angst vor der Einsamkeit. Zuhause würde niemand auf sie warten – keine Begrüßung, keine helfenden Hände, kein Auffangen. Und das ausgerechnet im Wochenbett.

Tagelang habe sie überlegt, was die richtige Entscheidung sei: zurück in die eigene Wohnung, wo Wickeltisch, Kleidung und das vorbereitete Nest auf sie warteten – oder zu ihrem Vater, wo sie Unterstützung und Halt finden würde. "Die Vernunft in mir sagte: Fahr nach Hause. Das ist euer Zuhause. Aber alles in mir hat sich dagegen gesträubt", schreibt Katharina in ihrem Post. Schließlich war es ein einziger Satz ihres Vaters, der die Entscheidung für sie traf: "Dein Kind braucht in erster Linie kein 'Zuhause'. Es braucht eine stabile Mama, denn du bist sein Zuhause. Er braucht eine Mama, die sich gut fühlt und entspannt ist." Daraufhin packte sie ihre Sachen, holte das Nötigste aus ihrer Wohnung und fuhr zu ihm – zurück in ihr altes Kinderzimmer. Im Rückblick auf die ersten Tage sagt sie, es sei "genau die richtige Entscheidung" gewesen.

Katharina, die am 15. April 1995 geboren wurde, ist vor allem als Realitystar bekannt und hat auf Social Media mit über 60.000 Followern mittlerweile eine treue Community aufgebaut. Ihr ehrlicher Umgang mit der Mamarolle und den Höhen und Tiefen des Wochenbetts kam bei ihren Followern offensichtlich gut an: Innerhalb kurzer Zeit sammelte ihr Post Tausende von Likes und zahlreiche Kommentare.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Influencerin

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Baby, April 2026

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin