Serkan Yavuz hat Vanessa während Beziehung "so getriggert"

Es war das erste Aufeinandertreffen nach der Trennung – und es passierte vor laufender Kamera: In Sam Dylans (35) neuer Realitytalkshow "Nightfever" standen Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz (33) sich plötzlich wieder gegenüber. Während Vanessa ihrem Ex Vorwürfe machte, konnte Serkan sich in manchen Momenten ein Grinsen nicht verkneifen. Im Promiflash-Interview blickt Vanessa nun auf die gemeinsame Zeit zurück und schildert, dass dieses Verhalten nicht neu für sie sei. Sie sagt, sie habe bereits in der Beziehung ähnliche Situationen erlebt, in denen sie sich nicht ernst genommen fühlte. Vor Publikum, im Studio und mit Sam als Gastgeber spitzte sich die Situation zu – und alte Gefühle kochten wieder hoch.

Gegenüber Promiflash beschreibt Vanessa, wie Diskussionen mit Serkan aus ihrer Sicht abliefen. "Ja, ich muss sagen, in der Beziehung habe ich dieselbe Erfahrung gemacht wie jetzt hier mit Serkan vor laufender Kamera", erklärt die Realitybekanntheit. Es habe "ein, zweimal eine Diskussion" gegeben, "die seinerseits ausgeartet ist", so Vanessa. Sie selbst habe versucht, ruhig zu bleiben: "Ich bin ein absolut ruhiger Typ beim Diskutieren in der Partnerschaft." Doch gerade dann sei sie beim Öffnen ihrer Gefühle belächelt worden: "Jedes Mal, wenn ich versucht habe, Serkan meine Gefühle zu eröffnen und zu äußern, hat er mich ausgelacht", berichtet sie. Das habe sie verletzt: "Ich habe mich so oft nicht ernst genommen gefühlt." Besonders deutlich wird sie, wenn sie den Effekt dieses Verhaltens beschreibt: "Es hat mich so getriggert, mich so verletzt, dass dieser Mann sich über mich stellt, von oben herab mich einfach auslacht und nicht ernst nimmt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es fühlt sich einfach schrecklich an."

Das Wiedersehen in "Nightfever" war für beide die erste Begegnung seit der Trennung. Weder Vanessa noch Serkan sollen im Vorfeld von der Produktion eingeweiht worden sein, dass sie sich an diesem Abend begegnen würden. Auch Serkan kam während der Sendung zu Wort und blickte offen auf seine Fehler in der Beziehung mit Vanessa zurück. "Wir waren wie Zwölfjährige. Wir haben uns gelovebombt. Ich habe ihr solche Texte geschrieben", gestand der Realitystar im Studio. Im Rückblick sah er gerade darin ein Problem: Nach der Trennung von Ex-Frau Samira sei alles sehr schnell gegangen. "Herr Yavuz, glauben Sie mir, Sie versuchen eine Lücke zu füllen, um Dinge zu kompensieren, die vielleicht noch gebrochen sind", zitierte er das Gespräch mit seinem Therapeuten. Serkan gab offen zu, sich damals in eine vermeintlich glückliche Zeit geflüchtet zu haben, um Vergangenes zu verdrängen. Auch Cecilia Asoro (29), die ebenfalls in der Sendung war, nannte das Verhalten Lovebombing – eine Einschätzung, der sich Serkan nicht verschloss.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Influencerin

Anzeige Anzeige

Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"

Anzeige Anzeige

Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"