Gelogen mit Sexgerücht? Göktug Göker kontert Vanessa Brahimi

Zoff um ein Sexgerücht bei Prominent getrennt: Göktug Göker schlägt jetzt öffentlich gegen Vanessa Brahimi zurück. Nachdem Rebecca Ries in der Show behauptet hatte, Vanessa habe sich an ihren Ex Göktug rangemacht, legte die Realitybeauty online spöttisch nach und deutete ein gekränktes Ego bei Göktug an. Nun kontert der Realitystar in seiner Instagram-Story mit klaren Worten an Vanessa. "Ach Vanessa, du kannst es drehen, wie du willst, aber mich als Lügner darzustellen, wird nicht funktionieren, ich weiß ganz genau, was an dem Abend passiert ist, ich war nüchtern und hab alles klar mitbekommen", schrieb er. Damit ist der Streit nicht nur im TV, sondern auch im Netz angekommen.

Göktug bleibt in seinen Posts bei seiner Version. Er behauptet, die Situation sei für ihn eindeutig gewesen und Nähe sei nicht einfach nur Nettigkeit. "So viel Nähe, Sprüche und dein Verhalten kommen nicht einfach aus Freundlichkeit, das kann sich jeder selbst denken", heißt es in seiner Story. Außerdem fragt er: "Warum sollte ich mir sowas ausdenken, was hätte ich davon, nenn' mir einen einzigen Grund", schrieb er weiter. Der Influencer verweist zudem auf Zeugen der Situation: "Ich stehe mit dem, was ich sage, nicht allein da, es waren genug Leute dabei, die das genauso gesehen haben."

Sein Fazit richtet er direkt an Vanessa: "Ich bleibe bei der Wahrheit, und die lässt sich nicht einfach wegreden", erklärte er auf Instagram. Der Schlagabtausch knüpft an die jüngsten Reaktionen im Netz an. Vanessa hatte die Gerüchte zuvor in einem Kommentar humorvoll abgebügelt und das Gerede sinngemäß als überzogen bezeichnet. In der aktuellen Staffel von "Prominent getrennt" sorgt das Thema damit weiter für Gesprächsstoff, auch weil die Beteiligten ihre Sicht der Dinge unmittelbar mit der Community teilen.

Anzeige Anzeige

Instagram / goekbreezy Göktug Göker, "Temptation Island V.I.P."-Verführer 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Vanessa Brahimi, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL / Africa Vumazonke Göktug Göker und Rebecca Ries, "Prominent getrennt"-Kandidaten