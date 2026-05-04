Karina Wagner und Steffen genießen Datenight nach Geburt

Rund sechs Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Romeo gönnen sich Karina Wagner (30) und Steffen Vogeno eine kleine Auszeit zu zweit. Das Realitystar-Paar verbrachte jetzt einen romantischen Abend nur für sich – ihre erste Datenight, seit sie Eltern geworden sind. Auf Instagram teilte Karina ein schickes Spiegel-Selfie mit ihrem Mann und schrieb dazu: "Unser 'erstes' Date nur zu zweit." Die beiden feiern damit einen besonderen kleinen Meilenstein als frischgebackene Eltern.

Den Abend genossen Karina und Steffen dabei richtig: Beim Essen wurden sie unter anderem mit Eis mit frischen Erdbeeren und einer Crème brûlée verwöhnt. Anschließend ging es für die beiden noch ins Kino. Dass ihr kleiner Romeo gut versorgt war, während die Eltern den Abend genossen, stellte Karina auf Instagram klar: "Romeo ist in guten Händen, deswegen nutzen wir die Zeit für eine Datenight."

Karina und Steffen waren Ende März Eltern geworden, als ihr Sohn Romeo das Licht der Welt erblickte. Die Zeit rund um die Geburt war für Karina alles andere als einfach – wie sie selbst offen berichtete, verliefen sowohl die Geburt als auch die ersten Tage danach körperlich sehr belastend. Auch das Thema Stillen beschäftigte die 30-Jährige in der Anfangszeit: Schon während der Schwangerschaft habe sie sich mit dem Gedanken nicht wirklich anfreunden können, erklärte sie auf Instagram.

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, Mai 2026

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Instagram / vogeno Steffen Vogeno und Karina Wagner, Dezember 2025

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, April 2026