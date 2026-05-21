So viele Kilos hat Karina Vogeno nach der Geburt abgenommen

Realitystar Karina Vogeno (30) teilt mit ihren Fans jetzt ganz offen, wie sich ihr Körper nach der Geburt ihres ersten Kindes verändert hat. In einer neuen Fragerunde auf Instagram verrät die frühere Make Love, Fake Love-Lady, wie viele Kilos bereits gepurzelt sind – und wie viel sie sich noch vorgenommen hat. Karina schreibt dort ehrlich: "Also 16 Kilo sind runter." Doch sie macht klar, dass ihre Abnehmreise noch nicht abgeschlossen ist. "Weitere sechs fehlen noch, aber ich bin zuversichtlich!", erklärt die Influencerin ihren Followern.

Die junge Mama, die Ende März gemeinsam mit ihrem Ehemann Steffen ihren Sohn Romeo auf der Welt begrüßen durfte, gibt in der Fragerunde auch private Einblicke in den neuen Familienalltag. Neben ihrem Body-Update interessiert die Community besonders der kleine Romeo. Ein Fan möchte wissen: "Weint/quengelt sich Romeo oft in den Schlaf?" Karina verrät, dass ihr Sohn meist zwischen 22 und 24 Uhr ganz von alleine müde werde und ohne Weinen oder Quengeln einschlafe. "Da haben wir wirklich Glück mit ihm", betont sie. Dass der Alltag mit Baby für das Paar gut funktioniert, zeigt sich auch daran, dass Karina und Steffen mit ihrem Söhnchen bereits den ersten Urlaub gewagt haben.

Von dieser Reise schwärmt Karina in der Fragerunde regelrecht. Auf die Frage, ob sie mit einem so kleinen Baby noch einmal in den Urlaub fahren würde, antwortet die Neu-Mama begeistert: "Ja, direkt! War auch perfekt mit der ganzen Familie und Romeo hat es auch geliebt." Die Realitybekanntheit erzählt, dass Romeo die Lautstärke und die Wärme nichts ausgemacht habe und in den Reisetagen extrem entspannt gewesen sei. Für Karina steht deshalb jetzt schon fest, dass das nicht der letzte Trip mit ihrem Sohn gewesen ist – sie freut sich nach eigenen Worten bereits auf Spanien im Sommer, wo die kleine Familie weitere gemeinsame Erinnerungen sammeln möchte.

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-Star

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, April 2026

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Instagram / valentinakarina Karina und Steffen Vogeno mit ihrem Sohn Romeo, April 2026

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