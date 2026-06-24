Karina Vogeno ehrlich: Anfangs war sie als Mama überfordert

Karina Vogeno (30) hat in einer Instagram-Fragerunde offen über ihre Erfahrungen als frischgebackene Mama gesprochen. Die Influencerin ist seit März Mutter eines kleinen Jungen namens Romeo – und gibt ehrlich zu, dass sie die neue Rolle anfangs ganz schön an ihre Grenzen gebracht hat. Eine Followerin wollte wissen, ob sie manchmal überfordert sei, woraufhin Karina deutlich antwortete: "Nicht nur einmal. Gerade am Anfang kam es vor, dass ich komplett aufgelöst auf der Couch saß und nur Weinen geholfen hat."

In solchen Momenten sei sie jedoch nicht allein gewesen. Ihr Partner Steffen sowie ihre Familie standen ihr zur Seite. Besonders ihre Mutter und Schwester halfen ihr dabei, sich im Alltag mit Baby zurechtzufinden. "Meine Mama und Schwester haben mir schon sehr viel gezeigt, ob es Handgriffe sind bei Bauchschmerzen, zum Einschlafen und Co. Hätte ich so selbst alles nicht gewusst oder mir manchmal auch zugetraut!", so Karina. Gleichzeitig nutzte sie die Fragerunde für ein süßes Update zu Sohnemann Romeo. Von dem Kleinen scheint bereits ganz schön viel zu kommen: "Ich würde mal behaupten, er kann sogar schon sprechen. Er hebt seinen Kopf, aber es ist noch anstrengend für ihn und man muss trotzdem noch mithalten. Es wird aber von Tag zu Tag immer mehr! Er babbelt ganz viel und lacht sehr viel. Also man merkt richtig, wie viel er schon wahrnimmt. Und langsam greift er nach bunten Dingen."

Karina, die mit bürgerlichem Namen Wagner heißt, wurde am 2. März 1996 geboren. Seit der Geburt ihres Sohnes teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama auf Instagram. Bereits kurz nach der Entbindung sprach sie dort über ihre körperliche Veränderung nach der Schwangerschaft und berichtete, dass sie allein durch natürliche Prozesse nach der Geburt sowie ihren bewegungsreichen Alltag mit Romeo deutlich abgenommen hatte.

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Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, April 2026

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Instagram / valentinakarina Karina Vogeno und ihr Sohn Romeo, Mai 2026

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Instagram / valentinakarina Karina und Steffen Vogeno mit ihrem Sohn Romeo, April 2026

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