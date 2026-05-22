Schmerzen: Karina Vogenos Kaiserschnittnarbe macht Probleme

Karina Vogeno (30) hat jetzt offen über ihre Genesung nach der Geburt ihres Sohnes Romeo gesprochen. Ein Fan wollte in einer Instagram-Fragerunde wissen, ob die Realitybekanntheit noch Probleme mit ihrer Kaiserschnittnarbe hat – und Karina antwortete ehrlich. Ende März kam ihr Sohn per Kaiserschnitt auf die Welt, und seitdem kämpft sie mit den Nachwirkungen des Eingriffs. Rund zwei Monate nach der Geburt ist das Gefühl an der Narbe offenbar immer noch nicht vollständig zurückgekehrt.

Ihren Followern schilderte Karina, wie sich die Stelle für sie anfühlt: "Also mein Gefühl an der Narbe ist immer noch nicht zurück... fühlt sich an wie ein Fremdkörper." Doch damit nicht genug – sie berichtete außerdem von gelegentlichen Schmerzen. "Und ab und zu habe ich so einen stechenden Schmerz, bin mir aber nicht sicher, ob es die Narbe ist oder einfach der Heilungsprozess und sich da alles innerlich zusammenzieht", erklärte sie weiter.

Karina wurde einem breiten Publikum durch Datingshows wie Der Bachelor und Bachelor in Paradise bekannt. Mit der Geburt ihres Sohnes Romeo ist sie nun zum ersten Mal Mutter geworden. Dass ein taubes Gefühl an einer Kaiserschnittnarbe über viele Wochen anhalten kann, ist medizinisch keine Seltenheit – beim Kaiserschnitt werden Nerven im Bauchbereich durchtrennt, deren Regeneration sich über Monate erstrecken kann.

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, April 2026

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Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, April 2026

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, TV-Bekanntheit

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