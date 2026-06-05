Tanos Kampf bei Oktagon-MMA Celebrity Series wurde gecancelt

Tano, diesjähriger Teilnehmer am Sommerhaus der Stars, hat schlechte Neuigkeiten zu verkünden: Sein geplanter Kampf gegen Steffen Vogeno in der Oktagon-MMA Celebrity Series wird nicht stattfinden. Der Realitystar meldete sich nun in einem TikTok-Video bei seinen Fans und gab bekannt, dass das Duell gecancelt wurde. Dabei räumte er ehrlich ein, dass er selbst nicht weiß, aus welchem Grund der Kampf geplatzt ist.

Trotz der Absage zeigte Tano sich kämpferisch und kündigte an, alles dafür tun zu wollen, noch in diesem Jahr eine andere Organisation zu finden, die ihn im Käfig sehen möchte. Potenzielle Gegner für seinen MMA-Traum scheint es aktuell genug zu geben: "Ich habe auch schon die ein oder andere coole Person im Kopf, weil ihr wisst ja, wo ich war, und da geht's ja nicht immer allzu lieb zur Sache", betont er und spielt damit offenbar auf die kürzlich abgeschlossenen "Sommerhaus der Stars"-Dreharbeiten an.

Ursprünglich hatte der professionelle MMA-Kämpfer Max Coga die Realitystars Tano und Steffen persönlich als erste Teilnehmer der Oktagon-MMA Celebrity Series ausgewählt, die damit in Deutschland an den Start gehen sollte. Das Format sollte beiden die Möglichkeit bieten, sich im Profikampfsport zu beweisen, nachdem sie vor allem durch TV-Shows, wie Are You The One?, bekannt geworden waren. Ein begleitendes YouTube-Video hatte bereits Einblicke in ihre gemeinsame Vorbereitung auf den geplanten Kampf gegeben.

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Instagram / tanoitaa21 Tano, "Are You The One?"-Kandidat

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Instagram / vogeno Steffen Vogeno, Influencer

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RTL / Lena-Luise Grellert Tano und Anna bei "Das Sommerhaus der Stars" 2026