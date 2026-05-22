Auf diese Weise nahm Karina Vogeno nach Schwangerschaft ab

Karina Vogeno (30) hat nach der Geburt ihres Sohnes Romeo bereits 16 Kilogramm abgenommen – und auf Instagram verrät die Influencerin nun, wie ihr das gelungen ist. Eine Followerin wollte wissen, wie sie diesen Gewichtsverlust in weniger als zwei Monaten geschafft hat. Karinas Antwort: Vor allem durch natürliche Prozesse nach der Entbindung, aber auch durch ihren bewegungsreichen Alltag mit Baby Romeo. "Direkt nach der Geburt waren zwölf Kilo von alleine weg", erklärt sie.

Weitere vier Kilo folgten in den darauffolgenden sechs bis acht Wochen. "Aber das kommt tatsächlich auch viel von alleine", schreibt die ehemalige Make Love, Fake Love-Lady. Sie fügt hinzu: "Gibt viele Tage, wo ich kaum zum Essen komme oder erst abends dann richtig, und aktuell bewege ich mich viel mit Romeo und dem Kinderwagen, und so pendelt es sich langsam wieder ein!" Insgesamt hatte sie während der Schwangerschaft rund 22 Kilogramm zugenommen.

Karina spricht seit der Geburt von Romeo immer wieder offen über ihren Körper und die Veränderungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt. Die 30-Jährige offenbarte bereits, dass sie sich noch ein paar Kilos weniger wünscht, setzt sich dabei aber nicht unter Druck: "Weitere sechs fehlen noch, aber ich bin zuversichtlich!" Dazu gab sie auch einen kleinen Einblick in den Schlafrhythmus von Romeo. Auf die Frage "Weint/quengelt sich Romeo oft in den Schlaf?" antwortete sie: "Da haben wir wirklich Glück mit ihm."

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / valentinakarina Karina Vogeno und ihr Sohn Romeo, Mai 2026

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, April 2026

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