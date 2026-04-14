Karina Wagner ehrlich: Darum stillt sie ihren Sohn nicht

Karina Wagner (30) hat sich jetzt offen zu ihrer Entscheidung geäußert, ihren Sohn Romeo nicht zu stillen – und liefert dabei erstmals ausführlich ihre persönlichen Gründe. Die Neu-Mama erklärt in einem Instagram-Reel, dass sie schon während der Schwangerschaft einfach "kein Verlangen" danach verspürt habe: "Es war bei mir wirklich so, dass ich mich mit dem Gedanken nicht richtig anfreunden konnte." Dennoch habe sie sich die Option zunächst offengehalten, in der Hoffnung, dass vielleicht der Moment der Geburt diesen Wunsch auslösen würde. Doch daraus wurde nichts – die Geburt sei alles andere als einfach gewesen, und auch die ersten Tage danach verliefen körperlich sehr belastend.

Die Erschöpfung nach der Geburt habe die Entscheidung letztlich besiegelt. "Ich hätte das rein körperlich gar nicht geschafft", so Karina. Sie sei froh, dass ihr Mann Steffen das Füttern übernehmen konnte. Das sei ihr von Anfang an wichtig gewesen: "Es ist dann nicht nur meine Aufgabe, sondern unsere Aufgabe." Das sei am Ende auch der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass sie dann gesagt habe: "Ich will einfach nicht stillen." Hinzu kommt, dass sie bei Freundinnen und Bekannten miterlebt habe, wie schmerzhaft und kräftezehrend das Stillen sein kann – auch das habe sie beeinflusst. Trotz einer kritischen Reaktion aus ihrer Community, die ihr vorwarf, für ihr Kind zu entscheiden, was das Beste sei, bleibt Karina bei ihrer Haltung: Ihr Sohn sei mit drei Wochen noch nicht in der Lage, diese Entscheidung selbst zu treffen. Bereut habe sie ihre Wahl nicht.

Dass Karina ihren Sohn nicht stillt, hatte die 30-Jährige bereits kurz nach der Geburt in einer Instagram-Fragerunde erwähnt. Jetzt liefert sie die ausführliche Erklärung dazu nach – und findet offenbar viel Zuspruch. "Mir haben so viele von euch geschrieben, denen es irgendwie genauso geht", berichtet sie. Das Thema, das sie selbst als das "größte Tabuthema im Mami-Kosmos" bezeichnet, treffe demnach viele Mütter, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-Star

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Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, April 2026

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno zeigen die Ultraschallbilder

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