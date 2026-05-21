Karina Vogeno offenbart: Ab dann plant sie Baby Nummer zwei

Karina Vogeno (30) gibt ihren Fans derzeit intime Einblicke in ihren neuen Mama-Alltag. Ende März wurde die Influencerin erstmals Mutter und durfte ihren Sohn Romeo auf der Welt begrüßen. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram spricht Karina nun nicht nur über schlaflose Nächte, sondern auch über ihre Familienplanung. Weitere Kinder könne sie sich zwar gut vorstellen, zunächst müsse sie jedoch warten: "Also, durch die Komplikationen beim Kaiserschnitt und diese Rucksacknaht darf ich mindestens ein Jahr lang nicht wieder schwanger werden", schreibt sie und fügt hinzu: "Danach kann ich es mir aber gut vorstellen, weil ich es persönlich immer schön finde, wenn Kinder nicht zu weit entfernt sind vom Altersunterschied."

Bis es so weit ist, dreht sich bei der Neu-Mama jedoch erst einmal alles um Romeo. In der Fragerunde spricht Karina auch offen über ihren Alltag mit dem Kleinen und beantwortet Fragen ihrer Follower. Ein Fan möchte wissen, wie die Nächte mit dem Baby ablaufen und ob Romeo häufig aufwacht. Die ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidatin gibt daraufhin einen ehrlichen Einblick – inklusive genauer Uhrzeiten: "Also, ich würde sagen, wenn er zum Beispiel um 22 Uhr einschläft, dann wird er gegen zwei Uhr zum ersten Mal wach, dann vier Uhr und ab sechs bis sieben Uhr ist er meistens etwas unruhiger vom Schlaf her. Also dreimal ungefähr", erklärt sie.

Vor rund fünf Wochen sprach Karina bereits bei einem anderen Mama-Thema Klartext: dem Stillen. In einem Instagram-Reel erklärte sie damals, warum sie sich dagegen entschieden hatte, Romeo zu stillen. "Ich hatte einfach kein Verlangen", offenbarte die 30-Jährige und ergänzte: "Es war bei mir wirklich so, dass ich mich mit dem Gedanken nicht richtig anfreunden konnte." Sie habe sich die Option zunächst zwar offenhalten wollen, doch nach der belastenden Geburt und den kräftezehrenden ersten Tagen sei für die Bachelor in Paradise-Bekanntheit schnell klar gewesen: "Ich hätte das rein körperlich gar nicht geschafft."

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RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

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Instagram / valentinakarina Karina Vogeno und ihr Sohn Romeo, Mai 2026

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Instagram / valentinakarina Karina und Steffen Vogeno mit ihrem Sohn Romeo, April 2026

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