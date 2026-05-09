Krise? Gloria Schwesinger und ihr Michael sind sich entfolgt

Steckt bei Gloria Schwesinger (33) und ihrem Freund Michael die Beziehung in der Krise? Fans des Paares sind aufgeschreckt, denn ein Blick auf Instagram zeigt: Die beiden folgen sich dort nicht mehr gegenseitig. Das Reality-TV-Duo, das sich 2024 kennengelernt hat und gemeinsam an der neunten Staffel von Das Sommerhaus der Stars teilnahm, hat sich damit auf der Plattform entfolgt. Zumindest auf Social Media scheint zwischen den beiden also irgendetwas nicht zu stimmen – was genau dahintersteckt, bleibt vorerst unklar.

Einen möglichen Hinweis auf die Stimmungslage liefert Gloria selbst. In ihrem Broadcast-Channel teilte sie ein Reel mit einer auffälligen Caption: "Gott sah, wie ich mich abmühte, und schickte mir einen Mann, der gerade so das Nötigste konnte, um mich fertigzumachen." Offiziell geäußert hat sich weder Gloria noch Michael bislang zu den Spekulationen rund um das mögliche Beziehungsaus. Fans rätseln daher weiter, was hinter dem gegenseitigen Entfolgen steckt.

Dabei schien bei dem Paar noch vor wenigen Monaten alles bestens zu laufen. Im Herbst 2025 hatten Gloria und Michael den nächsten großen Schritt gewagt und waren gemeinsam in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen. Damals betonte Gloria, dass der Umzug zwar anstrengend gewesen sei, die beiden aber gut miteinander durch die Herausforderung gekommen seien – von ernsthaften Krach-Momenten war keine Rede. Ob das Entfolgen auf Instagram nun ein erstes Zeichen einer handfesten Krise ist oder eine andere Erklärung hat, bleibt abzuwarten.

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Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Freund Micha im Juni 2024

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, September 2025

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Instagram / gloriaschwesinger Micha und Gloria Schwesinger, Juni 2025