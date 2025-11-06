Wohnung mit Micha: Gloria Schwesinger verrät erste Details

Reality-TV-Star Gloria Schwesinger (33) und ihr Partner Michael (34) haben den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gemacht: Die beiden sind in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen. Im Interview mit Promiflash gab Gloria Einblicke in die aufregende, aber auch herausfordernde Zeit. "Der Umzug war superanstrengend, vor allem, wenn zwei Haushalte zusammenkommen. Wir wollen natürlich auch alles perfekt haben", erklärte sie. Trotz kleiner Reibereien gab es keine ernsthaften Konflikte: "Wir haben uns tatsächlich ein paar Mal angezickt, aber so richtige eklige Streits hatten und haben wir nicht. Also kein Schluss, kein 'Verschollen' oder sonst irgendwelche komischen Geschichten."

Nach dem Umzug freuen sich die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheiten vor allem darauf, eine gemeinsame Alltagsroutine zu entwickeln. "Routine ist ja so mit das Wichtigste", erklärte Gloria und erzählte, dass sie die Gelegenheit gleich genutzt habe, um eine persönliche Veränderung anzugehen. "Ich habe die Chance, eine neue Routine zu etablieren, auch direkt genutzt und mit dem Rauchen aufgehört und bin seit dem Umzug rauchfrei", berichtete die Influencerin stolz gegenüber Promiflash.

Noch bis vor wenigen Monaten war Gloria in der Reality-TV-Welt unter dem Nachnamen Glumac bekannt. Wie auch jüngst ihr Ex-Mann änderte sie diesen aber. Im Interview mit Promiflash verriet die Prominent getrennt-Teilnehmerin, was sie davon hält, dass Nikola (29) fortan Grey heißt. "Puh – ehrlich gesagt, will ich gar nichts mehr groß dazu sagen... Ich denke, die beiden haben es gut alleine geschafft, sich bei so gut wie allen komplett ins Aus zu schießen", merkte Gloria an.

Instagram / gloria.glumac Realitystars Gloria Glumac und Micha, Juli 2024

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, September 2025

Instagram / gloria.glumac Micha und Gloria Glumac, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten