Gloria Schwesinger teasert: Temptation-Staffel wird "heftig"

Gloria Schwesinger (33) ist zurück – und ihre Fans dürfen sich offenbar auf eine besonders explosive Staffel von Temptation Island VIP gefasst machen. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit frisch von den Dreharbeiten und verrät, dass sie gemeinsam mit Partner Micha gerade erst den berüchtigten Treuetest hinter sich gebracht hat. Wie es für die beiden auf der Insel lief und ob ihre Beziehung der Verführung standhalten konnte, bleibt bislang streng geheim. Doch Gloria deutet an, dass die Produktion in dieser Staffel noch einmal eine Schippe draufgelegt hat.

"Die von Temptation haben sich mal wieder richtig ekelhafte Sachen ausgedacht, die uns als Cast richtig auseinandergenommen haben. Ihr werdet viele Sachen sehen, die neu sind, die richtig krass sind. Das war schon heftig", schreibt sie. Außerdem schildert Gloria, wie sehr ihr die Dreharbeiten körperlich und mental zugesetzt haben. In den rund zwei Wochen vor Ort habe sie drei bis vier Kilogramm abgenommen, weil sie kaum etwas essen konnte. Der Stress habe ihr den Appetit völlig verdorben. "Ich muss erst mal auf mein Leben klarkommen", so die 33-Jährige.

Gloria ist offenbar nicht die Einzige, die nach den Dreharbeiten mit schwierigen Gefühlen zu kämpfen hat. Auch Tara Tabitha (33) meldete sich zuletzt auf Instagram zu Wort und ließ durchblicken, dass die Teilnahme an der Show sie stark belastet habe. Die Österreicherin reagierte auf den Kommentar eines Fans, der nicht nachvollziehen konnte, warum Paare bei Temptation Island ihre Beziehung "für Geld" aufs Spiel setzen würden. Taras Antwort fiel dabei überraschend deutlich aus und ließ viele aufhorchen: "Es war auf jeden Fall ein Fehler, zu Temptation zu gehen."

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Instagram / gloria.glumac Gloria Schwesinger, Realitystar

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, April 2026

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Instagram / taratabitha Tara Tabitha im Februar 2025

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