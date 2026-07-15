Glow-up nach TV-Show: Gloria Schwesinger sieht verändert aus

Seit den Dreharbeiten von Temptation Island VIP ist Gloria Schwesinger (33) kaum wiederzuerkennen – und das im besten Sinne. Das findet zumindest ihre Community. Auf neuen Bildern und Videos fiel aufmerksamen Fans ein deutlicher Unterschied im Vergleich zum damaligen Erscheinungsbild der TV-Bekanntheit auf. In den Kommentaren sprachen viele sie direkt auf die Veränderung an und lobten sie. Gegenüber Promiflash nahm Gloria nun selbst Stellung zu dem Thema und reagierte dabei entspannt und offen. Die Tierliebhaberin gab zu, dass ihr die Kommentare ihrer Follower nicht entgehen. "Ich lese diese Kommentare tatsächlich ziemlich oft. Und ehrlich gesagt sehe ich selbst den Unterschied auch", meint sie im Interview.

"Wenn ich mir Videos von vor ein paar Monaten anschaue, denke ich manchmal selbst: Puh… da sah ich echt nicht so gut aus", erklärte Gloria im Promiflash-Interview. Für ihren frischen Look machte sie eine Kombination aus mehreren Faktoren verantwortlich: "Ich glaube, dass die Kombination aus den paar Kilos weniger, etwas gebräunter Haut und der Tatsache, dass ich aktuell einfach glücklicher wirke, automatisch für diesen Glow sorgt. Deshalb kann ich total verstehen, warum viele das so empfinden."

Ob ihr Glow-up wirklich etwas mit der TV-Show zu tun hat? Vor rund fünf Wochen hatte Gloria direkt nach den Dreharbeiten in ihrer Instagram-Story durchblicken lassen, wie heftig die Show dieses Mal werden soll. "Die von Temptation haben sich mal wieder richtig ekelhafte Sachen ausgedacht, die uns als Cast richtig auseinandergenommen haben. Ihr werdet viele Sachen sehen, die neu sind, die richtig krass sind. Das war schon heftig", schrieb sie damals. Ob sie mit ihrem Partner Micha (34) weiterhin zusammen ist oder nicht, wird erst nach der Ausstrahlung verraten. Trennungsgerüchte kursieren allerdings bereits im Netz.

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Juni 2026

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Influencerin

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Juli 2026