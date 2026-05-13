Blockierte sie: Gloria Schwesingers Micha teilt Statement

Micha (34) hat sich jetzt in einem ausführlichen Statement zu den Trennungsgerüchten um ihn und seine Freundin Gloria Schwesinger (33) geäußert. Hintergrund waren gemeinsame Bilder, die plötzlich von beiden Instagram-Profilen verschwanden, sowie die Tatsache, dass sich die beiden nicht mehr gegenseitig folgten. Auslöser dafür war offenbar ein handfester Streit zwischen den beiden TV-Bekanntheiten und Michas Reaktion darauf. Wie Micha nun auf Instagram erklärte, blockierte er Gloria nach dem Streit zunächst auf WhatsApp, dann auf iMessage und schließlich auch auf Instagram.

Doch die Konsequenzen dieser letzten Blockierung hatte er dabei unterschätzt. "Was ich natürlich nicht wusste, dass alle Bilder alles weg ist. Ich dachte halt lediglich nur, sie kann mir nicht mehr schreiben und so. Aber dass dann auch alle Bilder weg sind, dessen war ich mir natürlich nicht bewusst", erklärte er. Das Verschwinden der gemeinsamen Fotos blieb natürlich nicht unbemerkt und löste prompt Trennungsspekulationen aus. Freunde und Follower meldeten sich daraufhin mit Fragen bei ihm. "Leute schreiben mir wirklich also privat, weil sie es halt irgendwie auf irgendwelchen Trashseiten gesehen haben", so Micha weiter.

Schon zuvor hatte sich Gloria in ihrer Instagram-Story zu Wort gemeldet und klargestellt, dass die beiden nicht getrennt sind. Es habe sich lediglich um einen Streit gehandelt. Micha bestätigte das in seinem Statement nun ebenfalls: Inzwischen sei alles wieder gut zwischen den beiden. Hintergrund des Streits soll laut Micha auch sein unterschiedlicher Umgang mit Konflikten sein. Er brauche nach einem Streit seinen eigenen Raum und wolle nicht sofort darüber reden, während Gloria das Gespräch suche.

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Michael und Gloria Glumac im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Realitystars Gloria Glumac und Micha, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gloriaschwesinger Micha und Gloria Schwesinger, Juni 2025