Fans rätseln: Sind Gloria & Micha nach Temptation getrennt?

Seit dem Ende der Dreharbeiten zu Temptation Island VIP halten die neuen Gerüchte rund um die Teilnehmerpaare die Fans in Atem. Besonders Tara Tabitha (33) und ihr Freund Dennis Lodi (30) hatten mit kryptischen Aussagen für Aufruhr gesorgt: Die 33-Jährige bezeichnete die Teilnahme an dem RTL-Treuetest öffentlich als "Fehler" – was viele Fans als Hinweis auf eine mögliche Trennung werteten. Doch jetzt melden sich neue Gerüchte zu Wort, die das Bild komplett auf den Kopf stellen. Laut einem Instagram-Gossip-Account sollen Tara und Dennis nämlich kürzlich gemeinsam gesichtet worden sein – und zwar alles andere als distanziert. "Gemäß der Gerüchte wurden Tara und Dennis turtelnd gesehen", heißt es dort.

Stattdessen soll es bei einem anderen Paar aus der Sendung zum Liebes-Aus gekommen sein. Auf demselben Gossip-Account ist zu lesen: "Micha und Gloria sind getrennt." Ob sich das auf die Zeit während oder nach den Dreharbeiten bezieht, bleibt offen. Gloria Schwesinger selbst kann sich dazu bislang nicht äußern – die 33-Jährige erklärte, dass sie zu ihrem Beziehungsstatus nichts sagen könne oder dürfe, um einer Vertragsstrafe zu entgehen. Dass die Dreharbeiten nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sind, machte sie aber klar. Sie verriet, dass die Produktion "sich mal wieder richtig ekelhafte Sachen ausgedacht" habe, "die uns als Cast richtig auseinandergenommen haben. Ihr werdet viele Sachen sehen, die neu sind, die richtig krass sind. Das war schon heftig."

Ähnlich zurückhaltend hatten sich zuletzt auch andere Teilnehmerinnen gegeben. Carina Nagel etwa ließ ihre Follower ebenfalls im Unklaren über ihren Beziehungsstatus und erklärte, sich dazu schlicht nicht äußern zu dürfen. Die Auflösung aller Rätsel dürfte noch eine Weile auf sich warten lassen: Die neue Staffel von "Temptation Island VIP" soll voraussichtlich erst im Herbst bei RTL+ anlaufen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, April 2026

Anzeige Anzeige

Imago Dennis Lodi und Tara Tabitha, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel und ihre Hündin Mami