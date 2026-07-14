Maximal 1.200 Kalorien: So hält Gloria Schwesinger Gewicht

Gloria Schwesinger (33) spricht offen über ihr Gewicht: Nach ihrer Teilnahme an Temptation Island VIP hat die Reality-TV-Bekanntheit weiter abgenommen. Im Gespräch mit Promiflash verrät Gloria jetzt, wie sie ihr aktuelles Gewicht hält: "Ich versuche aktuell meistens, das Frühstück wegzulassen und esse stattdessen zwei Mahlzeiten am Tag – eine größere und eine kleinere."

Außerdem behält sie dabei ihren Kalorienverbrauch im Blick. "Ich achte darauf, meistens zwischen 1.000 und maximal 1.200 Kalorien zu bleiben. Damit komme ich persönlich momentan sehr gut zurecht", verrät die 33-Jährige weiter im Gespräch mit Promiflash.

Ihre Teilnahme an "Temptation Island VIP" hatte Gloria bereits im Vorfeld der Ausstrahlung angekündigt – gemeinsam mit ihrem Partner Micha stellte sie sich dem berüchtigten Treuetest. Damals deutete sie in ihrer Instagram-Story an: "Die von Temptation haben sich mal wieder richtig ekelhafte Sachen ausgedacht, die uns als Cast richtig auseinandergenommen haben. Ihr werdet viele Sachen sehen, die neu sind, die richtig krass sind. Das war schon heftig."

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Imago Gloria Schwesinger bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Realitystar

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Instagram / gloriaschwesinger Micha und Gloria Schwesinger, Juni 2025

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