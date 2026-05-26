Das halten die Fans vom neuen "Temptation Island VIP"-Cast

Die neue Staffel von Temptation Island VIP nimmt Gestalt an: RTL hat nun drei der vier teilnehmenden Paare enthüllt, und die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Mit Influencerin Gloria Schwesinger (33) und ihrem Partner Michael (34), Realitystar Tara Tabitha (33) und Dennis Lodi (30) sowie Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel stehen die ersten Duos fest. Ein viertes Paar soll in Kürze ebenfalls bekannt gegeben werden. Besonders unter dem Ankündigungspost der Show auf Instagram haben die Fans ihre Meinungen bereits lautstark geteilt.

Vor allem um Tara und Dennis machen sich viele Zuschauer Sorgen. Weil die beiden als besonders stabiles Paar gelten, fragen sich nicht wenige, warum sie sich überhaupt dem Treuetest aussetzen. "Ich hoffe wirklich, dass Tara und Dennis damit keinen Fehler machen", schrieb ein Fan. Andere hingegen sind von der Stärke der Beziehung überzeugt: "Tara und Dennis bestehen das zu 100 Prozent." Auch das Frauenpaar Chika und Carina wird von Fans als unerschütterliches Team wahrgenommen. "Also Carina und Chika nehmen nur für das Geld teil, so viel ist sicher. Keiner von beiden hätte diesen 'Test' nötig. Sie sind so ein krasses Team", heißt es in einem Kommentar. Bei Gloria und Michael hingegen sind die Erwartungen skeptischer. "Ich sage vorher: Micha verkackt bei Gloria, alle anderen überstehen es", prophezeit ein Nutzer.

Trotz aller Bedenken gegenüber einzelnen Paaren überwiegt bei vielen Fans die Vorfreude auf die neue Staffel. Gerade die Teilnahme von Chika und Carina als queeres Paar begeistert zahlreiche Zuschauer: "Oh mein Gott, endlich eine Revolution. Liebs." und "Finde es so toll, dass es auch zum ersten Mal gleichgeschlechtliche Paare gibt", lauten zwei der enthusiastischen Reaktionen. Das Duo ist Realityfans bereits aus dem Format #CoupleChallenge bekannt. Die aktuelle Staffel wird auf Kreta gedreht und läuft auf RTL+.

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RTL Der "Temptation V.I.P."-Cast 2026

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Imago Dennis Lodi und Tara Tabitha, Februar 2026

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose beim Kino-Preview "Kampf der RealityAllstars" in Köln 2026