Nach Temptation: Gloria Schwesinger überlegt, auszuwandern

Nach den Dreharbeiten zu Temptation Island VIP beschäftigt sich Gloria Schwesinger (33) derzeit intensiv mit einem möglichen Neustart im Ausland. Die Realitybekanntheit lebt aktuell in Stuttgart und hatte ihrer Community bereits nach der Rückkehr vom Dreh erzählt, dass sie mit dem Gedanken spielt, Deutschland zu verlassen. Gegenüber Promiflash bestätigt sie jetzt, dass dieser Wunsch nicht einfach so verflogen ist: "Ja, der Gedanke ist nach wie vor da. Ich könnte mir eine Auswanderung wirklich gut vorstellen."

Allerdings will Gloria den Schritt keinesfalls übereilt angehen. "Wenn ich diesen Schritt gehe, dann möchte ich mich vorher gut vorbereiten – die Sprache lernen, das Land richtig kennenlernen und nicht einfach spontan losziehen", so die 33-Jährige weiter. Als mögliche Ziele hat sie konkrete Wünsche: Madeira, Zypern oder Mallorca könnte sie sich am ehesten vorstellen. Besonders reizvoll findet sie dabei folgenden Gedanken: "Ich überlege sogar, ob ich so eine Auswanderung eventuell von einem Fernsehteam begleiten lassen würde. Das wäre natürlich ein spannendes Projekt."

Dennoch zögert sie noch – denn auch das Leben in Stuttgart hat für sie klare Vorzüge. "Andererseits liebe ich aber auch Stuttgart und vor allem schätze ich die Sicherheit und Pünktlichkeit in Deutschland sehr. Genau deshalb bin ich noch etwas hin- und hergerissen", erklärt Gloria. Sogar das Klima macht ihr Gedanken: "Und tatsächlich wäre mir in manchen Ländern wahrscheinlich sogar oft zu heiß. Für mich sind Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad eigentlich perfekt." Abseits ihrer Auswanderungspläne machten zuletzt allerlei Gerüchte um ihre Teilnahme an "Temptation Island VIP" die Runde. Spekulationen über eine mögliche Trennung von Gloria und ihrem Partner Micha sorgten dabei für Gesprächsstoff in der Community.

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Juni 2026

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Influencerin

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RTL Der "Temptation V.I.P."-Cast 2026