Nach drei Lipödem-OPs: Gloria Schwesinger gibt ein Update

Realitystar Gloria Schwesinger (33) spricht offen über ihren langen Kampf mit dem Lipödem und wie es ihr heute damit geht. Die Influencerin ließ sich die krankhafte Fettverteilungsstörung in insgesamt drei Operationen entfernen – ein Eingriff, der ihr Leben nachhaltig verändert hat. Im Promiflash-Interview zieht sie nun Bilanz. "Ich habe mir das Lipödem vor ungefähr fünf Jahren in insgesamt drei Operationen entfernen lassen. Dadurch habe ich zum Glück heute größtenteils keine Beschwerden mehr", berichtet sie.

Ganz beschwerdefrei ist Gloria allerdings noch nicht. An einigen Stellen an den Beinen macht sich noch immer bemerkbar, dass das Gewebe durch die Krankheit in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Gerade im Winter dauert es dort sehr lange, bis alles wieder richtig durchblutet ist, und manche Bereiche sind bei Berührungen auch heute noch ziemlich empfindlich", schildert sie im Promiflash-Interview. Im Alltag fühlt sie sich aber kaum noch eingeschränkt – und auch das Thema Gewicht hat sie fest im Blick: "Wichtig ist für mich allerdings, mein Gewicht zu halten, denn bei einer stärkeren Gewichtszunahme könnte das Lipödem natürlich wieder zurückkommen", erklärt sie.

Ein Lipödem ist eine chronische Fettverteilungsstörung, die fast ausschließlich Frauen betrifft. Typische Symptome sind Schmerzen, Spannungsgefühle und eine erhöhte Druckempfindlichkeit an Armen und Beinen. Bei Gloria wurde das Leiden damals in verschiedenen Stadien diagnostiziert – Stadium zwei an den Oberschenkeln sowie Stadium eins an den Armen und Waden. Ihre erste Operation hatte sie 2021, bei der rund fünf Liter Fett abgesaugt wurden. Ein Jahr später folgte ein weiterer Eingriff, bei dem knapp drei Kilo an Gewebe entfernt wurden.

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Juli 2026

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Juli 2026

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Juni 2026