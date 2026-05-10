So stellt sich Iris Katzenberger den Mann fürs Leben vor

Iris Katzenberger (58) weiß jetzt genau, was sie von der Männerwelt erwartet! Nachdem ihre Beziehung mit Stefan Braun Anfang April 2026 nach rund anderthalb Jahren zerbrach, blickt die Reality-Mama nun wieder nach vorn. Das Liebes-Aus zeichnete sich bereits ab, als gemeinsame Schnappschüsse von ihren Social-Media-Profilen verschwanden – als Gründe für die Trennung gelten unterschiedliche Zukunftspläne und Kommunikationsprobleme. Doch Trübsal blasen kommt für die 58-Jährige nicht infrage: In einer ehrlichen Instagram-Fragerunde gibt Iris ihren Fans jetzt ein Update und verrät ganz offen, welche Qualitäten ihr zukünftiger Traummann unbedingt mitbringen muss!

Dabei macht Iris deutlich, dass es ihr weniger um äußerliche oder materielle Dinge geht. "Für mich zählen eher die charakterlichen Eigenschaften, da ich nicht materiell eingestellt bin", schreibt sie. Ihr zukünftiger Partner soll kinderlieb, tierlieb, treu, humorvoll, verständnisvoll und abenteuerlustig sein. Und eine weitere Eigenschaft dürfe dabei auf keinen Fall fehlen. "Und natürlich lieb", so Iris.

Nach dem Beziehungsende mit Stefan wird in der Öffentlichkeit bereits spekuliert, was als Nächstes für die beiden kommen könnte. So kam zuletzt die Frage auf, ob Iris und Stefan womöglich gemeinsam in der Kuppelshow Prominent getrennt auftauchen könnten – und dort vielleicht sogar wieder zueinanderfinden würden. Iris hat sich dazu bereits geäußert.

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Imago Iris Klein bei der Dschungelparty 2026 von Julian F. M. Stoeckel

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IMAGO / BOBO Stefan Braun und Iris Klein bei "The Ultimate Hype"

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Imago Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit