Iris Katzenberger & Stefan hatten erste Paartherapiesitzung

Iris Katzenberger (59) und ihr Ex Stefan Braun haben offenbar noch nicht das letzte Kapitel ihrer Beziehung geschrieben. Wie die Reality-TV--Ikone jetzt in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verriet, befinden sich die beiden mittlerweile in einer Paartherapie. "Wir hatten bereits unsere erste Sitzung", gab sie gegenüber ihren Fans preis. Als ein Follower ihr riet, offen über Wünsche und Erwartungen zu sprechen, und ihr Mut zusprach mit den Worten "Wenn Liebe vorhanden ist, dann schafft ihr das", antwortete Iris schlicht: "Das tun wir."

Die 59-Jährige machte gegenüber ihrer Community auch deutlich, was zur Trennung geführt hatte. "Wir hatten ja keinen Krach, aber es gab sehr viele Unstimmigkeiten und es müsste sich vieles ändern", erklärte sie offen. Iris und Stefan hatten ihre Trennung im April 2026 öffentlich gemacht – damals sprachen beide von "unterschiedlichen Vorstellungen vom Leben". Im Anschluss kursierten im Netz Gerüchte über einen angeblichen Gewaltvorfall, die Iris jedoch dementierte und mit Humor nahm.

Zuletzt sorgten bereits Bilder für Spekulationen über einen möglichen Neustart. Vor einer Woche teilte Iris in ihrer Social-Media-Story ein Foto, das sie und Stefan Seite an Seite in einer Bar zeigte. Auf dem Schnappschuss lehnte sie ihren Kopf an seine Schulter und legte ihre Hand auf seinen Arm, während er ein Glas in der Hand hielt. Beide wirkten entspannt und zufrieden. "Wir beide geben uns Zeit, die Dinge neu zu ordnen und ob wir nochmals ein Paar werden, wird die Zukunft zeigen", schrieb sie kurz darauf.

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IMAGO / BOBO Stefan Braun und Iris Klein bei "The Ultimate Hype"

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IMAGO / Future Image Iris Katzenberger und Stefan Braun, Januar 2026

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Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Januar 2025