Nach Trennung von Stefan: So geht es Iris Katzenberger heute

Von Herzschmerz ist bei Iris Katzenberger (58) offenbar nichts zu spüren. Nachdem die Realitystar-Mutter von Daniela Katzenberger (39) ihre Trennung von Stefan Braun auf Instagram öffentlich gemacht hatte, zeigte sie sich bei den Reality Awards auf dem roten Teppich gut gelaunt und entspannt. Am RTL-Mikro sprach sie offen über ihr Befinden nach dem Liebes-Aus: "Ich fühle mich super, wirklich. Mir geht es richtig gut", erklärte die 58-Jährige. An ihrer Seite freute sie sich auf den weiteren Abend mit ihrer "kleinen Tochter Jenny."

Auch Stefan äußerte sich gegenüber RTL zu der Trennung und fand dabei einfühlsame Worte für seine Ex. "Iris ist eine ganz tolle Frau mit dem Herz am rechten Fleck", betonte er. Als Hauptgrund für das Ende der Beziehung nannte er fehlende Kommunikation: "Doch aufgrund zuletzt fehlender Kommunikation und einem daraus resultierenden 'Nicht-Verständnis' füreinander bröckelte eine ganz wichtige Säule: Zusammenhalt und echtes Miteinander. Wir beide fühlen uns aktuell vom Gegenüber nicht verstanden. Daher diese einvernehmliche Trennung", führte er aus. Iris selbst sprach davon, im Guten und voller Respekt auseinandergegangen zu sein – die Vorstellungen von einer Beziehung seien schlicht zu unterschiedlich gewesen.

Iris und Stefan hatten sich Anfang 2024 kennengelernt und waren schnell ein Paar geworden. Die beiden zeigten sich immer wieder gemeinsam auf Mallorca und zogen sogar zusammen. Bereits im vergangenen Sommer hatte es aber ersten Zoff gegeben, als Iris sämtliche gemeinsamen Fotos auf Instagram löschte. Dass die Trennung nun so harmonisch vonstattengeht und Iris dabei so entspannt wirkt, zeigte sich auch daran, dass sie den Abend bei den Reality Awards sichtlich genoss – an der Seite von Tochter Jennifer Frankhauser (33).

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Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit

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Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser und Iris Klein, TV-Bekanntheiten

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IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025