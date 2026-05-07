Haben Iris & Stefan Braun Comeback bei "Prominent getrennt"?

Beim "Bild-Renntag" in Gelsenkirchen hat Promiflash Yvonne Woelke (46) auf die aktuelle Trennung von Iris Katzenberger (58) und Stefan Braun angesprochen. Die Schauspielerin und das Realitystar-Duo verbindet keine Freundschaft – Iris und Yvonne stehen sich bekanntlich nicht besonders nah. Trotzdem äußerte sich Yvonne zu dem Liebes-Aus und ließ dabei eine pikante Andeutung fallen: Könnten Iris und Stefan womöglich schon bald gemeinsam in der Kuppelshow Prominent getrennt auftauchen – und dort wieder zueinanderfinden?

Den genauen Grund für die Trennung kennt Yvonne nach eigener Aussage nicht. "Ich weiß nicht, was der Trennungsgrund ist. Mittlerweile weiß ich gar nichts mehr", erklärte sie gegenüber Promiflash. Auf die Frage, ob sie ein gemeinsames TV-Comeback der beiden für möglich halte, antwortete sie: "Ja, vielleicht und dann kommen sie vielleicht wieder zusammen als Happy End – man weiß es nicht. [...] Die waren ja schon öfter mal getrennt, dann wieder zusammen. Wenn man sich wirklich liebt, dann kommt man auch wieder zusammen." Gleichzeitig räumte sie ein, dass es auch Gründe geben könnte, die einen klaren Schnitt erfordern – und betonte, dass Reflexion und Gespräche eine erneute Versöhnung möglich machen könnten.

Dass Iris und Stefan nicht zum ersten Mal getrennte Wege gehen, ist bekannt – das Paar hatte in der Vergangenheit bereits mehrere On-off-Phasen. Für zusätzliche Brisanz sorgt zudem das Verhältnis zwischen Yvonne und Iris: Iris hatte Yvonnes eigenes Liebes-Aus – die Trennung von Peter Klein (59) – mit einem Karma-Kommentar im Netz kommentiert. Yvonne selbst hatte sich in einem RTL-Interview zwar zu ihrer Trennung von Peter geäußert, ein Comeback aber zum damaligen Zeitpunkt ausgeschlossen.

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IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

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Imago Yvonne Woelke beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025