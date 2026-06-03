Kämpfer "Dad" irritiert bei Fame-Fighting-Pressekonferenz

Bei der offiziellen Pressekonferenz von Fame Fighting International sorgte der amerikanische Influencer und Boxer Nathan Barnatt jetzt für reichlich Gesprächsstoff. Der Mann, auch bekannt als "Dad", trat dabei vor die Kamera – und ließ die Anwesenden mit einem Blick zurück, der so manchem wohl einen Schauer über den Rücken gejagt haben dürfte. Von Beginn bis Ende der Veranstaltung heftete er seinen Blick mit einem Gesichtsausdruck auf die Menge, den man so normalerweise nur aus dem Horrorfilm "Smile – Siehst du es auch?" kennt.

Nathan tritt bei dem Crossover-Event als Teil des Teams von Misfits Boxing an und bekommt es dabei mit dem deutschen Content Creator und MMA-Kämpfer Ediz Tasci zu tun. Der Kampf findet am Samstag in Leverkusen statt. Auf Fragen der Bild-Moderatorin Valentina Maceri (33) reagierte der Amerikaner während der Pressekonferenz äußerst einsilbig. Als sie wissen wollte, was die Zuschauer bei seinem Kampf erwartet, kündigte er an: "Ich bin sicher, wir werden eine schöne Zeit haben. Es wird neun Minuten des Schmerzes geben." Sein Gegner Ediz konnte darüber bei der Pressekonferenz nur lachen.

Nathan ist als "Dad" im Netz längst Kultfigur, weil er seine Auftritte gern mit überdrehter Mimik und ungewöhnlichen Aktionen würzt. Der Influencer nutzt seine Figur auch im Boxen und verschmilzt Social-Media-Entertainment mit Kampfsport-Show. Ediz ist hierzulande vor allem durch seine Clips und Streams bekannt, in denen er seine Community mit Alltagsszenen und Challenges mitnimmt. Für beide ist der Kampf in Leverkusen nicht nur ein sportlicher Test, sondern auch eine Bühne, auf der ihre Online-Persönlichkeiten aufeinandertreffen.

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Bild Livestream Nathan "Dad" Barnatt bei der "Fame Fighting International"-Pressekonferenz

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Instagram / flyinguwe Ediz Tasci und Flying Uwe vor dem großen Fight, April 2025

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Instagram / dadfeels Nathan Barnatt, Juni 2025