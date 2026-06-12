"Wenig bezahlt": Eric Sindermann legt seine Boxgagen offen

Eric Sindermann (37) packt aus: Im Gespräch mit Promiflash spricht der Realitystar ganz offen über seine Gagen als Realityboxer – und überrascht mit ehrlichen Zahlen. Bei Formaten wie Fame Fighting und "The Ultimate Hype" habe er nach eigener Aussage immer zu den schlechter bezahlten Kämpfern gehört. "Generell muss man sagen, war ich immer einer der Minderwertigen, die wenig bezahlt wurden, also statt 3000 € [oder] 4000 €, aber am Ende des Tages müssen wir nicht über Geld reden." Heute wolle er darüber aber gar nicht mehr jammern, erklärt Eric. Viel wichtiger sei für ihn, dass er die Entscheidung bereue, dem Format "Fame Fighting" den Rücken gekehrt zu haben.

Im Interview schildert der Designer, wie sehr er die Show inzwischen wieder als Sprungbrett sieht. "'Fame Fighting' ist einfach gerade, was im Reality-TV das Größte ist", sagt Eric gegenüber Promiflash und macht klar, dass er unbedingt zurück in den Ring möchte. Unterstützung bekommt er dabei von Ex-Profi-Fußballer Christian Lell (41), der ihn bei seinem Vorhaben motiviert. "Das Schöne ist, wenn man Fehler gemacht hat und dazu steht, dann kann sowas auch wieder zusammenschmeißen", betont Christian. Er ist überzeugt: "Du wirst zurückkommen. Da bin ich mir sicher." Für das Comeback hat Eric einen weiteren Namen fest im Blick: Veranstalter Eugen Lopez (33), den er im Gespräch als "ganz, ganz tollen Typ" beschreibt. An ihn richtet er einen klaren Appell: "Eugen, wenn du irgendwann mir die Chance gibst. Ich bin da. Ich nehme jeden Kampf an."

Eric wurde vor allem durch seine Auftritte in Realityshows bekannt und baute sich parallel eine Karriere als Designer und Unternehmer auf. In den vergangenen Jahren sorgte der TV-Star immer wieder mit seinem Liebesleben, öffentlichen Streitereien und seinen Modeprojekten für Schlagzeilen. Der Schritt in den Boxring war für ihn ein weiterer Versuch, sich neu auszuprobieren und sich von einer anderen Seite zu zeigen. Nun scheint für den Berliner vor allem eines wichtig zu sein: frühere Entscheidungen einzuordnen und beruflich wieder an frühere Realityerfolge anzuknüpfen. Christian begleitet ihn dabei als enger Unterstützer und könnte vielleicht auch bald sein Gegner sein. "Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, vielleicht sogar gegen Eric mal da oben zu kämpfen", so Christian.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Eric Sindermann, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Eric Sindermann, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Eric Sindermann bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026