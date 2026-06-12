"Baddie": So kam Aleks Petrovic zur Kinderbuch-Idee

Aleksandar Petrovic (35) hat ein Kinderbuch herausgebracht – und der Titel ist alles andere als zufällig gewählt. Das Buch heißt "Baddie" und ist damit direkt an eine bekannte Szene aus der Sendung Prominent getrennt angelehnt. In der Show hatte der Realitystar seine Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) nach der Trennung immer wieder als "Baddie" bezeichnet. Wie es dazu kam, dass aus diesem Begriff ein echtes Kinderbuch wurde, hat Aleks jetzt im Interview mit Promiflash beim Fame Fighting Event verraten.

Die Idee dazu lieferte ausgerechnet die Produktion der Show selbst. "'Prominent getrennt' hatte so ein Posting rausgebracht: 'Aleks Kinderbücher' – mit all meinen Sprüchen, so ein Kinderbuch. Und dann dachte ich mir, geniales Marketing. Geniale Idee. Danke schön. Werde ich so umsetzen", erzählte er. Was ursprünglich als humorvolles Fake-Konzept der Sendung gedacht war, nutzte Aleks also als Vorlage – und machte daraus ein echtes Buch.

Aleks wurde einem breiten Publikum durch seine Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt. Bei "Prominent getrennt" traten Ex-Paare gegeneinander an – der Konflikt zwischen ihm und Vanessa zog sich dabei wie ein roter Faden durch die Sendung. Die Trennung lag zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch nicht lange zurück. Zuvor hatten sie gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet und sogar über eine Familie nachgedacht – entsprechend emotional und aufgeladen verlief ihr Wiedersehen vor laufenden Kameras.

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Imago Aleks Petrovic beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

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RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"