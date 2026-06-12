Fame Fighting: So konnte Can Kaplan über zehn Kilo abnehmen

Für seinen Kampf bei Fame FightingInternational am 6. Juni hat Can Kaplan alles gegeben – und das buchstäblich bis auf die letzte Kalorie. Der Unternehmer musste für den Wettkampf mehr als zehn Kilogramm abnehmen und schildert im Promiflash-Interview, was er dafür auf sich nehmen musste. Von seinem Normalgewicht von 90 Kilogramm auf 76 Kilogramm – ein extremer Cut, der den Körper bis an seine Grenzen bringt.

Wie Can gegenüber Promiflash erklärt, war die Vorbereitung mit einer strikten Diät verbunden: "Es war schon sehr hart. Man ist mit den Kalorien runtergegangen. Das heißt, ich habe teilweise nur 1000-1200 Kalorien pro Tag gegessen. Viel Proteine, um die Muskeln irgendwie zu halten. Du hast natürlich trotzdem sehr viel Muskulatur verloren. Das bleibt nicht aus. Und dann hat man noch ein bisschen Wasser verloren. Und das war schon echt hart. Also auch so dehydriert schlafen zu gehen, da gehen einem so viele Gedanken durch den Kopf, das war schon die Hölle." Die Strapazen machten sich auch beim offiziellen Wiegen bemerkbar – Can sackte dabei kurz zusammen. Rückblickend räumt er ein: "Ich habe leider den Kampf auf 76 kg angenommen. Ich wiege ja normalerweise 90 kg. Das war schon extrem hart, in kurzer Zeit so viel mit dem Gewicht runterzugehen. Ich hab es auch ein bisschen unterschätzt."

Jetzt, nach dem Kampf, hat Can nur eines im Sinn: die verlorenen Kilos schnell wieder draufzupacken. "Ich fühle mich nicht wohl. 76 Kilo habe ich zuletzt gewogen, als ich 14 war. Also, ich finde auch, es sieht besser aus, wenn man ein bisschen mehr auf den Rippen hat", erklärt er gegenüber Promiflash. Mit einem Ausgangsgewicht von 90 Kilogramm scheint sein Ziel klar – zurück in die gewohnte Form.

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Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting 2025

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Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz vor dem Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena

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IMAGO / Funke Foto Services Can Kaplan im Mai 2025

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