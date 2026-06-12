Süß: So soll Tobias Pietreks Heiratsantrag an Mina aussehen

Realitystar Tobias Pietrek (36) und seine Freundin Mina scheinen sich in ihrer jungen Beziehung bereits ziemlich sicher zu sein, wohin die Reise gehen soll. Seit rund einem halben Jahr sind die beiden zusammen, erst vor Kurzem haben sie den nächsten Schritt gewagt und sind in ein gemeinsames Zuhause gezogen. Im Promiflash-Interview sprechen die Turteltauben jetzt offen über das Thema Heiratsantrag – und Mina verrät ganz genau, wie sie sich den großen Moment vorstellt. Mit viel Lachen und vertrauten Blicken zwischen den beiden wird schnell klar: Wenn Tobias diesen Schritt geht, dann soll es auf jeden Fall richtig romantisch werden.

Die Vorstellungen sind dabei ganz konkret: Kerzen, Rosen, viel Kitsch und eine wunderschöne Location – das ist Minas Wunschvorstellung für den großen Moment. Besonders wichtig ist ihr dabei aber noch etwas anderes. "Es muss aufgenommen werden. Ich brauche davon ein Video. Das ist mir sehr wichtig", betont sie gegenüber Promiflash. Tobias hat zu diesem Thema noch eine eigene Bedingung hinzuzufügen: "Und sie darf jetzt nicht gerade im Jogginganzug sein. Sie muss auch dabei gut aussehen. Wenn der Tag kommt, weiß sie es wahrscheinlich schon."

Tobias ist durch sein Auftreten im deutschen Reality-TV einem breiteren Publikum bekannt geworden. Wie Mina in dem Gespräch verrät, hat sich das Paar offenbar bereits am Abend vor dem Interview über das Thema Heiratsantrag unterhalten, was zeigt, wie offen die beiden über ihre gemeinsame Zukunft sprechen. "Da haben wir gestern Abend tatsächlich noch drüber gesprochen."

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Imago Tobias Pietrek und Mina beim BILD-Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen am 1. Mai 2026

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Instagram / minawrbski Jasmin Wrbski im April 2025

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Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

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